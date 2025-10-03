Ο ποδηλάτης και σταρ των κοινωνικών μέσων Ορελιέν Φοντενουά έγινε ο ταχύτερος αθλητής που ανέβηκε ποτέ στον δεύτερο όροφο του Πύργου του Άιφελ στη Γαλλία με ένα ποδήλατο παντός εδάφους, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο διαχειριστής του ιστορικού μνημείου του Παρισιού.

Ο Φοντενουά ανέβηκε την Πέμπτη τα 686 σκαλοπάτια του Πύργου του Αιφελ για να φτάσει στην πλατφόρμα του δεύτερου ορόφου, την τελευταία προσβάσιμη με σκάλες, σε 12 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με δήλωση της Societe d’Exploitation de la Tour Eiffel.

Έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ κατά σχεδόν επτά λεπτά. Για να διεκδικήσει τον τίτλο, τα πόδια του Φοντενουά δεν επρεπε να αγγίξουν το έδαφος.

«Δεν περίμενα να μου πάρει τόσο λίγο χρόνο», δήλωσε ο Φοντενουά μετά το κατόρθωμά του. Ο Πύργος του Άιφελ «είναι πραγματικά ένα σύμβολο, είναι πραγματικά το μνημείο που ήθελα να αναρριχηθώ», πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο του έργου του «The Climb», ο Φοντενουά ανέβηκε με ποδήλατο το 2021 στην κορυφή του Trinity Tower, ύψους 140 μέτρων, επίσης στο Παρίσι, και φέτος ανέβηκε στον πύργο τηλεόρασης του Ταλίν στην Εσθονία.