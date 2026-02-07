Μια απίστευτα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε μπροστά στην κάμερα όταν οικογένεια στην Ουκρανία έμαθε ότι ο συγγενής τους, τον οποίο θεωρούσαν νεκρό από τον πρώτο χρόνο της ρωσικής εισβολής, ήταν τελικά ζωντανός.

Η οικογένεια του Ναζάρ Νταλέτσκι είχε ενημερωθεί ότι ο Ουκρανός στρατιώτης σκοτώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022.

Λίγους μήνες αργότερα παρέλαβαν μια σορό που πίστεψαν ότι του ανήκε και τον έθαψαν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, στην περιοχή Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας. Για πάνω από 3 χρόνια ζούσαν με τη βεβαιότητα ότι τον είχαν χάσει στον πόλεμο.

💭❗️🤯 🇺🇦 A serviceman believed dead for over three years was returned from captivity today, — Ukrainian media



🙏 His family was notified of his release by the Coordination Headquarters and recognized him in exchange photos pic.twitter.com/PRSHQR7KfM February 5, 2026

Ωστόσο, πριν από μερικούς μήνες, συνάδελφοί του στρατιώτες ενημέρωσαν τη μητέρα του, Νατάλια, ότι υπήρχαν ενδείξεις πως ο Ναζάρ μπορεί να είναι ζωντανός. Η ελπίδα αυτή επιβεβαιώθηκε χθες (5/2), όταν ο ίδιος απελευθερώθηκε στο πλαίσιο ανταλλαγής αιχμαλώτων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, που περιλάμβανε στρατιώτες και αμάχους.

Η απρόσμενη εξέλιξη προκάλεσε σοκ και συγκίνηση στην οικογένειά του, μετά από χρόνια θλίψης και πένθους.