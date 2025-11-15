Ένα απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε σε επίσημη εκδήλωση στη Ρώμη κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του Διαδικτύου, προκαλώντας αμηχανία, θλίψη αλλά και… αμηχαν laughter στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων.

Πρωταγωνιστής είναι ο Εμανουέλε Κάνι, περιφερειακός σύμβουλος της Σαρδηνίας για θέματα βιομηχανίας, ο οποίος κατάφερε άθελά του να καταστρέψει ένα ανεκτίμητο έργο τέχνης του Ιταλού μοντερνιστή Μάριο Σιρόνι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Νοεμβρίου, στη διάρκεια δεξίωσης στο υπουργείο Επιχειρήσεων και Made in Italy. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Κάνι φαίνεται να κατεβαίνει τις σκάλες, να χάνει την ισορροπία του και να σκοντάφτει, προσπαθώντας μάταια να αποφύγει την πτώση.

Δευτερόλεπτα αργότερα, προσγειώνεται με το κεφάλι πάνω στον περίφημο «Χάρτη Εργασίας», ένα βιτρό του 1932, που κοσμούσε το κτίριο από την εποχή που στέγαζε το υπουργείο Εταιρειών του φασιστικού καθεστώτος του Μουσολίνι.

Ο εκκωφαντικός ήχος του γυαλιού που θρυμματίζεται έκανε τους καλεσμένους να γυρίσουν έντρομοι, την ώρα που το έργο γινόταν κυριολεκτικά κομμάτια.

Το βιτρό απεικόνιζε μορφές εργατών και τεχνιτών, αντιπροσωπεύοντας το καλλιτεχνικό ύφος της εποχής και αποτελούσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δημόσια έργα του Σιρόνι, ενός από τους σπουδαιότερους Ιταλούς μοντερνιστές.

Παρότι ο καλλιτέχνης έχει αμφιλεγόμενη υστεροφημία λόγω της σχέσης του με το καθεστώς Μουσολίνι, το έργο του θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της ιταλικής καλλιτεχνικής κληρονομιάς.

Ο Κάνι, που ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, εξέφρασε τη «βαθιά του θλίψη» για το περιστατικό, το οποίο έχει ήδη ανοίξει συζήτηση σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία ιστορικών έργων τέχνης σε δημόσιους χώρους.