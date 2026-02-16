Με φόντο τα σοκάκια της Ρώμης, ένα εντυπωσιακό μπουκέτο λουλουδιών ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου και εικόνες από πολυτελή διαμονή και ιταλικές γεύσεις, η Φαίη Σκορδά επέλεξε να αφήσει να «μιλήσουν» οι φωτογραφίες – όχι τα σχόλια. Κι αυτό, τη στιγμή που η σεναριολογία γύρω από την προσωπική της ζωή φουντώνει.

Η Ρώμη, αυτή η πόλη που μοιάζει φτιαγμένη για να φιλοξενεί ιστορίες (και υπονοούμενα), έγινε το τελευταίο σκηνικό της Φαίης Σκορδά. Η παρουσιάστρια ταξίδεψε στην ιταλική πρωτεύουσα με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μια σειρά από εικόνες: βόλτες σε πλατείες, χαλαρές στιγμές στο ξενοδοχείο, «κλικ» από εστιατόρια όπου δείπνησε και μικρές λεπτομέρειες που –αναπόφευκτα– άναψαν κουβέντες.

Advertisement

Advertisement

Η λεπτομέρεια που έκανε τον γύρο του διαδικτύου

Ανάμεσα στις αναρτήσεις, ξεχώρισε ένα εντυπωσιακό μπουκέτο λουλουδιών που ανέβασε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Χωρίς λεζάντες που να «καρφώνουν» πρόσωπα, χωρίς να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει οτιδήποτε. Μόνο μια εικόνα, που λειτούργησε σαν «σήμα»: για όσους θέλουν να δουν ρομαντική διάθεση, υπάρχει. Για όσους ψάχνουν αποδείξεις, δεν υπάρχουν.

Και ίσως αυτό να είναι και το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της στάσης της: η Φαίη Σκορδά εδώ και χρόνια κρατά ένα σταθερό όριο ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και στην ιδιωτική της ζωή. Ακόμη κι όταν η επικαιρότητα του lifestyle επιμένει να «σπρώχνει» την πόρτα, εκείνη συνήθως επιλέγει να μην την ανοίξει.

«Ποιος τη συνόδευε;» – Η απάντηση δεν ήρθε ποτέ

Στις φωτογραφίες από τη Ρώμη δεν εμφανίζεται καθαρά το πρόσωπο που – σύμφωνα με το αφήγημα που γρήγορα δημιουργήθηκε – την συνόδευε. Το στοιχείο αυτό ήταν αρκετό για να ξεκινήσει ο γνωστός κύκλος: εικασίες, σχόλια, συμπεράσματα με βάση τα… κάδρα.

Όμως η ίδια δεν έδωσε «υλικό» πέρα από ό,τι επέλεξε να μοιραστεί. Και το έκανε με τον τρόπο που ξέρει: ελεγχόμενα, αισθητικά, χωρίς να αφήνει περιθώριο για ασφαλή ταυτοποίηση ή επίσημο συμπέρασμα.

Η Ρώμη ως «reset» πριν την επιστροφή στη ρουτίνα

Το ταξίδι ήρθε και ως μια μικρή ανάσα πριν την επιστροφή στην Ελλάδα και στις καθημερινές υποχρεώσεις της εκπομπής «Buongiorno» στο Mega. Η ίδια έδειχνε να απολαμβάνει την ατμόσφαιρα της πόλης: από τις βόλτες μέχρι τις πιο «γειωμένες» στιγμές ενός χαλαρού μεσημεριανού γεύματος.

Advertisement

Σε μία από τις αναρτήσεις της, φάνηκε να επιλέγει κλασική ιταλική κουζίνα – μακαρονάδα με φρέσκα όστρακα και μαϊντανό, συνοδεία λευκού κρασιού. Μια εικόνα που θύμιζε περισσότερο «διάλειμμα ζωής» παρά εντυπωσιασμό.

Πολυτελές ξενοδοχείο και εικόνες “cinema”

Στο ίδιο αφήγημα «απόδρασης», αναφέρθηκε πως η παρουσιάστρια επέλεξε να μείνει σε πολυτελές, ιστορικό ξενοδοχείο της Ρώμης, με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και αυλή που λειτουργεί σαν ήρεμη όαση στο κέντρο της πόλης. Το ύφος των αναρτήσεων της – μφως, λεπτομέρειες, αίσθηση “old money” χωρίς υπερβολές – έδωσε στην απόδραση κάτι από κινηματογραφική καρτ ποστάλ.

Και ταυτόχρονα… οι φήμες για τα προσωπικά

Το timing, φυσικά, δεν πέρασε απαρατήρητο. Λίγες ημέρες πριν το ταξίδι, δημοσιεύματα και πρωτοσέλιδα έφεραν ξανά στο προσκήνιο σενάρια για την προσωπική της ζωή, μιλώντας – πάντα σε επίπεδο φημών – ακόμη και για ενδεχόμενο επόμενο βήμα μέσα στο 2026.

Advertisement

Η Φαίη Σκορδά δεν μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει. Και αυτή η «σιωπή» – σε έναν χώρο που τρέφεται από δηλώσεις – συχνά λέει περισσότερα από μια διάψευση ή μια επιβεβαίωση. Γιατί αφήνει την ιστορία ανοιχτή, αλλά όχι διαθέσιμη.

«Θα τα γιορτάζω όλα» – μια φράση που μοιάζει με στάση ζωής

Μέσα σε όλο αυτό, υπάρχει και μια ατάκα της που ανασύρθηκε ξανά με αφορμή τον Άγιο Βαλεντίνο: ότι θα γιορτάζει, ότι θα βρίσκει αφορμές. Όχι γιατί «πρέπει», αλλά γιατί το επιλέγει. Κι αν κάτι φαίνεται να αποτυπώνεται στα καρέ από τη Ρώμη, είναι ακριβώς αυτό: μια περίοδος που δείχνει πιο ανάλαφρη, πιο προσωπική, αλλά πάντα με τους δικούς της όρους.

Το υπόλοιπο, προς το παρόν, μένει εκεί που η ίδια θέλει να μένει: εκτός κάδρου.

Advertisement