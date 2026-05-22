Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει μια υπόθεση με οικογενειακή διάσταση, η οποία ξεκίνησε από τη Γαλλία και κατέληξε στην Πορτογαλία, όταν μια 41χρονη μητέρα φέρεται να απομάκρυνε τα δύο ανήλικα παιδιά της από τον πατέρα τους στο Κολμάρ και στη συνέχεια να τα εγκατέλειψε σε δάσος κοντά σε αυτοκινητόδρομο στην Πορτογαλία.

Η γυναίκα συνελήφθη μαζί με τον 55χρονο σύντροφό της και πλέον αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 7 ετών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών εντοπίστηκαν περίπου δύο εβδομάδες μετά τη δήλωση εξαφάνισής τους, το βράδυ της Τρίτης 19 Μαίου, από έναν άνδρα στην Πορτογαλία. Ο ίδιος περιέγραψε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό τη στιγμή που τα βρήκε, λέγοντας: «Τα είδα στην άκρη του δάσους, από τον καθρέφτη είδα ότι έτρεχαν προς το μέρος μου. Έκλαιγαν και φώναζαν. Ο μεγαλύτερος μου είπε ότι είχαν χαθεί στο δάσος και ότι οι γονείς τους έφυγαν χωρίς αυτά».

Όπως ανέφερε επίσης, τα παιδιά είχαν μαζί τους σακίδια με ρούχα, μπισκότα, φρούτα και νερό, κάτι που αρχικά του δημιούργησε την εντύπωση ότι είχαν εγκαταλειφθεί εκεί.

«Μου είπαν ότι η μητέρα και ο άνδρας που ήταν μαζί της τους είχαν δέσει τα μάτια και τους οδήγησαν στο δάσος, λέγοντάς τους ότι ήταν παιχνίδι και πως έπρεπε να πάνε να βρουν ένα δώρο», πρόσθεσε.

Νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε το γαλλικό δίκτυο BFMTV αναφέρουν ότι ο σύντροφος της μητέρας είναι γνωστός στις αρχές και αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Η 41χρονη Marine Rousseau και ο 56χρονος Marc Ballabriga εντοπίστηκαν στη Φάτιμα της Πορτογαλίας, αφού το αυτοκίνητό τους με γαλλικές πινακίδες εντοπίστηκε έξω από καφέ.

Όπως προκύπτει από τις έρευνες, η Marine Rousseau δεν είχε προβεί σε απαγωγή, αλλά είχε φύγει από τη Γαλλία με τους δύο γιους της χωρίς τη γνώση του πατέρα τους, αφήνοντας όμως πίσω τον 16χρονο ετεροθαλή αδελφό τους, καθώς το ζευγάρι ταξίδευε προς τα νότια από το σπίτι τους στο Κολμάρ, στην ανατολική Γαλλία.

Au Portugal, deux enfants français de 3 et 5 ans ont été retrouvés sur le bord d’une route après avoir été abandonnés dans une forêt. Leur mère, qui n’avait pas la garde, pourrait les avoir enlevés à leur père avant de les laisser seuls.



Για δύο εβδομάδες, η οικογένεια δεν είχε καμία επικοινωνία μαζί τους, ζώντας σε απόγνωση για την τύχη των παιδιών. Στη συνέχεια, στη Μιράντα ντο Ντούρο, η μητέρα χρησιμοποίησε τραπεζική κάρτα στην Πορτογαλία, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στον εντοπισμό τους στο πορτογαλικό έδαφος.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Κολμάρ Ζαν Ρισέρ, η μητέρα των δύο ανήλικων αγοριών αναμένεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για «εγκατάλειψη ανηλίκου κάτω των 15 ετών», «παράλειψη εκπλήρωσης γονικών υποχρεώσεων με κίνδυνο για την υγεία, την ασφάλεια, την ηθική ή την εκπαίδευση του παιδιού», «εγκατάλειψη ατόμου ανίκανου να προστατεύσει τον εαυτό του» και «σκόπιμη βία κατά ανηλίκου κάτω των 15 ετών από ανιόντα».

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο αφαίρεσης της επιμέλειας, ενώ για τις κατηγορίες αυτές προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως και επτά έτη.

Οι έρευνες των αρχών δείχνουν επίσης ότι η 41χρονη είχε ξεκινήσει σχέση μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα με έναν Γάλλο που διαθέτει κατοικία στην Ισπανία και πιθανότατα ταξίδεψε στο εξωτερικό για να τον συναντήσει.

Τέλος, σύμφωνα με τον εισαγγελέα Ζαν Ρισέρ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο πατέρας των παιδιών είχε χωρίσει από τη μητέρα και, μόλις ενημερώθηκε για την εξαφάνιση, απευθύνθηκε άμεσα στην αστυνομία, καταθέτοντας μήνυση για αρπαγή ανηλίκου.

Με πληροφορίες από People