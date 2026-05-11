Η ΕΕ επέβαλε σήμερα κυρώσεις σε 16 Ρώσους αξιωματούχους και επτά ρωσικές οντότητες για την παράνομη απέλαση και βίαιη μεταφορά Ουκρανών παιδιών, ανήμερα της υψηλού επιπέδου συνάντησης του Διεθνούς Συνασπισμού για την Επιστροφή των Ουκρανών Παιδιών, με τις Βρυξέλλες να εκτιμούν ότι σχεδόν 20.500 παιδιά έχουν μεταφερθεί δια της βίας από την έναρξη της ρωσικής πλήρους εισβολής το 2022.

Η απόφαση στοχεύει όσους θεωρούνται υπεύθυνοι για τη συστηματική παράνομη απέλαση, τη βίαιη μεταφορά και την εξαναγκαστική αφομοίωση Ουκρανών ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της ιδεολογικής κατήχησης και της στρατιωτικοποιημένης εκπαίδευσης, καθώς και για τις παράνομες υιοθεσίες και μετακινήσεις τους προς τη Ρωσική Ομοσπονδία και εντός προσωρινά κατεχόμενων εδαφών.

Advertisement

Advertisement

Κατά την ΕΕ, από την έναρξη του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας, σχεδόν 20.500 παιδιά έχουν απελαθεί ή μεταφερθεί δια της βίας. Οι Βρυξέλλες χαρακτηρίζουν τις πρακτικές αυτές σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του παιδιού, υποστηρίζοντας ότι στόχος τους είναι η διαγραφή της ουκρανικής ταυτότητας και η υπονόμευση των μελλοντικών γενεών της χώρας.

Στη λίστα περιλαμβάνονται κρατικοί οργανισμοί που συνδέονται με το ρωσικό υπουργείο Παιδείας, όπως τα παιδικά κέντρα «Orlyonok», «Scarlet Sails» και «Smena», τα οποία –κατά την ΕΕ– οργανώνουν σε συνεργασία με τις κατοχικές αρχές προγράμματα για Ουκρανά παιδιά με φιλορωσική κατήχηση, «πατριωτικές» δραστηριότητες και δράσεις στρατιωτικού χαρακτήρα.

Παράλληλα, κυρώσεις επιβλήθηκαν και σε οργανισμούς που φιλοξενούν παιδιά από κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας και τα εντάσσουν σε προγράμματα ευθυγραμμισμένα με τις κρατικές πολιτικές της Ρωσίας και με εκπαιδευτικές δραστηριότητες στρατιωτικού χαρακτήρα.

Ειδική αναφορά γίνεται στο κέντρο DOSAAF στη Σεβαστούπολη, στη Ναυτική Σχολή Ναχίμοφ και στη στρατιωτικο-πατριωτική λέσχη «Patriot» στην Κριμαία, που σύμφωνα με το Συμβούλιο εμπλέκονται στην «επανεκπαίδευση», την ιδεολογική κατήχηση και τη στρατιωτικοποίηση ανηλίκων, καλλιεργώντας πίστη προς τη Ρωσία και υπονομεύοντας την ουκρανική εθνική ταυτότητα.

Στις νέες κυρώσεις περιλαμβάνονται επίσης αξιωματούχοι και πολιτικά πρόσωπα από ουκρανικά εδάφη που τελούν υπό ρωσική κατοχή, καθώς και επικεφαλής παιδικών κατασκηνώσεων και στρατιωτικο-πατριωτικών οργανώσεων νέων, τους οποίους η ΕΕ κατηγορεί ότι προωθούν την «πατριωτική και στρατιωτική εκπαίδευση» μέσω ιδεολογικής καθοδήγησης, παραστρατιωτικής εκπαίδευσης και συμμετοχής σε εκδηλώσεις που εξυμνούν τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Τα πρόσωπα και οι οργανισμοί που εντάσσονται στο νέο πακέτο μέτρων υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ενώ απαγορεύεται σε πολίτες και επιχειρήσεις της ΕΕ να διαθέτουν οικονομικούς πόρους προς αυτούς. Τα φυσικά πρόσωπα υπόκεινται επίσης σε απαγόρευση εισόδου και διέλευσης από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Advertisement

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε παράλληλα την «επείγουσα έκκληση» προς τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να διασφαλίσουν την «άμεση, ασφαλή και άνευ όρων επιστροφή» όλων των παράνομα απελαθέντων και μεταφερθέντων Ουκρανών παιδιών και άλλων αμάχων.

Η ΕΕ και η Ουκρανία υποστηρίζουν ότι η πρακτική αυτή δεν ξεκίνησε με τη ρωσική πλήρη εισβολή του 2022, αλλά ήδη μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, όταν άρχισαν να καταγράφονται περιπτώσεις μεταφοράς παιδιών από μη ελεγχόμενες από το Κίεβο περιοχές προς τη Ρωσία ή βαθύτερα σε εδάφη υπό ρωσικό έλεγχο.

Η απομάκρυνση των παιδιών δεν αφορά μόνο τον εκτοπισμό τους αλλά και τον αποχωρισμό από τις οικογένειες και τις κοινότητές τους, καθώς και «επίθεση» στην ταυτότητα, τη γλώσσα και τους δεσμούς τους με την Ουκρανία.

Advertisement

Οι ουκρανικές αρχές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών υποστηρίζουν επίσης ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στον εντοπισμό των παιδιών, καθώς η Ρωσία δεν έχει παράσχει πλήρη στοιχεία για τον αριθμό και την τοποθεσία τους, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επιστροφή τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη σημερινή συνάντηση στις Βρυξέλλες, περισσότερα από 2.130 παιδιά έχουν μέχρι στιγμής επιστρέψει στην Ουκρανία και ενταχθεί σε προγράμματα αποκατάστασης και επανένταξης.

Advertisement