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Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται παρά την αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης των καταυλισμών που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη και οδήγησε σε 55 συνολικά συλλήψεις.

Οι συμμετέχοντες ζητούν από την κυβέρνηση την απόσυρση νομοσχεδίου που διευκολύνει τις εξώσεις και καταργεί τα ανώτατα όρια στα ενοίκια.

Η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση προσιτής στέγασης, καθώς οι τιμές των ακινήτων και τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 2017.

Οι ακτιβιστές έχουν προγραμματίσει γενική απεργία για τις 11 Νοεμβρίου 2026, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις τρέχουσες στεγαστικές πολιτικές.

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Χιλιάδες διαδηλωτές επέστρεψαν την Τρίτη 20 Οκτωβρίου σε δύο κεντρικές πλατείες της Λισαβόνας και του Πόρτο, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους κατά της επιδεινούμενης στεγαστικής κρίσης στην Πορτογαλία. Η επιστροφή τους σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την απομάκρυνση των καταυλισμών με σκηνές από την αστυνομία, σε επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν και οδήγησαν σε 55 συλλήψεις.

Το βράδυ της Τρίτης, η λαϊκή συνέλευση στη Λισαβόνα αποφάσισε την επιστροφή των διαδηλωτών στην πλατεία Ρόσιο και την επανατοποθέτηση σκηνών την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί σε καθεμία από τις δύο πλατείες, ενώ η αστυνομία δεν έδωσε εκτίμηση για τον αριθμό των συμμετεχόντων.

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Desalojo violento de las acampadas por la vivienda en Portugal: 55 detenidos en Lisboa La PSP irrumpe de madrugada en la plaza del Rossio y en Oporto, arrasa las tiendas con los manifestantes dentro, el Gobierno de Montenegro respalda la operación. ➡️https://t.co/w52xRsIVy5 https://t.co/hp1es4nwJe — Diario Socialista (@DSocialista_) October 21, 2026

Η 41χρονη Ντέμπορα Μιράντα, σύμβουλος επικοινωνίας, δήλωσε στο Reuters ότι συμμετείχε στη διαμαρτυρία στην πλατεία Ρόσιο, θέλοντας να εκφράσει τις αγωνίες ολόκληρων γενεών που βρίσκονται αντιμέτωπες με το διαρκώς αυξανόμενο κόστος διαβίωσης. «Όταν οι άνθρωποι δεν αισθάνονται ότι έχουν ένα σπίτι, με κάθε σημασία της λέξης, δεν μπορούν να προχωρήσουν στη ζωή τους… Φτάνει πια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ακτιβιστές είχαν καταλάβει την πλατεία Ρόσιο στη Λισαβόνα από το Σάββατο, στήνοντας περίπου 200 σκηνές. Στο Πόρτο, αντίστοιχη κινητοποίηση βρισκόταν σε εξέλιξη στην πλατεία Ντομ Ζοάο Α΄ (Dom João I) επί περίπου δέκα ημέρες.

Protests Intensify in Portugal In Lisbon and Porto, demonstrators are protesting against the housing crisis and a reform of the law that is intended to expedite evictions in cases of late rent payments. The protesters are calling for a general strike on November 11, 2026. https://t.co/YloSgqA85i — 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) October 20, 2026

Λίγο πριν από τις 6 το πρωί της Τρίτης, η αστυνομία πραγματοποίησε συντονισμένες επιχειρήσεις και στις δύο πόλεις, αφού προηγουμένως είχε προειδοποιήσει τους διαδηλωτές ότι η παραμονή των καταυλισμών ήταν παράνομη. Στο Πόρτο, οι διαδηλωτές απομάκρυναν οι ίδιοι τις σκηνές τους, ενώ στη Λισαβόνα οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εκκένωση της πλατείας Ρόσιο.

Η Πορτογαλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες κρίσεις προσιτής στέγασης στην Ευρώπη. Οι τιμές αγοράς κατοικιών έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2017, ενώ τα ενοίκια για νέες μισθώσεις έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

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Η πίεση είναι πιο έντονη στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου παράλληλα αυξάνεται η αντίδραση στην υπερβολική τουριστική ανάπτυξη και στην εισροή των λεγόμενων «ψηφιακών νομάδων», δηλαδή ανθρώπων που εργάζονται εξ αποστάσεως και επιλέγουν να εγκατασταθούν σε άλλες χώρες.

Βασικό αίτημα των διαδηλωτών είναι να αποσύρει η κεντροδεξιά κυβέρνηση νομοσχέδιο που διευκολύνει τις εξώσεις και προβλέπει την κατάργηση των ανώτατων ορίων στα ενοίκια για τις νέες μισθώσεις. Το νομοσχέδιο έλαβε το πράσινο φως κατά την πρώτη κοινοβουλευτική του ανάγνωση, με το ακροδεξιό κόμμα Chega να απέχει από την ψηφοφορία.

Με πληροφορίες από Reuters

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Πηγή φωτογραφιών: Reuters

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