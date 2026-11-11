Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η καταιγίδα Τσαρλς έπληξε την Πορτογαλία προκαλώντας την ακύρωση διακοσίων πτήσεων και το κλείσιμο σχολείων, επιχειρήσεων και δημόσιων υπηρεσιών σε όλη τη χώρα.

Η κυβέρνηση έλαβε προληπτικά μέτρα θέτοντας σε επιφυλακή τον στρατό και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση πλημμυρών και θυελλωδών ανέμων.

Παρά τη μείωση της έντασης της καταιγίδας κατά την άφιξή της, οι αρχές κατέγραψαν εκατοντάδες περιστατικά και διατήρησαν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας.

Η καταιγίδα αναμένεται να επηρεάσει σήμερα και τη νοτιοδυτική Ισπανία, όπου η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για σοβαρές επιπτώσεις από ισχυρές βροχοπτώσεις.

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Πάνω από 200 πτήσεις ακυρώθηκαν, σχολεία, εκατοντάδες σούπερ μάρκετ και επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστά σήμερα, καθώς η καταιγίδα Τσαρλς έπληξε την Πορτογαλία, με καταρρακτώδεις βροχές και θυελλώδεις ανέμους.

Αν και η καταιγίδα ήταν λιγότερο σφοδρή από ό,τι αναμενόταν αρχικά, η κυβέρνηση, η οποία είχε δεχθεί κριτική για την αργή αντίδρασή της σε καταιγίδες κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, έλαβε προληπτικά μέτρα, θέτοντας σε επιφυλακή όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και μονάδες του στρατού, ανέστειλε τη λειτουργία σχολείων, έκλεισε τις μη απολύτως απαραίτητες δημόσιες υπηρεσίες και συνέστησε στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

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🇵🇹 Le Portugal se prépare à affrontrer une violente tempête avec des rafales jusqu'à 140 km/h et des pluies torrentielles attendues. La moitié sud de la péninsule Ibérique, dont la capitale Lisbonne, a été placée en alerte rouge. #jt13h #portugal #tempête #tempêtecharles #pluies pic.twitter.com/LtC606pGoj — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) November 11, 2026

Η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία IPMA ανέφερε ότι το μάτι της καταιγίδας διασπάστηκε στα δύο πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό, γεγονός που μείωσε την έντασή της κατά την άφιξή της στην περιοχή του Αλγκάρβε, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η καταιγίδα αναμενόταν να επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της νότιας Πορτογαλίας και την περιοχή της Λισαβόνας μέχρι αργά το απόγευμα.

Ο διοικητής της Πολιτικής Προστασίας Μάριο Σιλβέστρε δήλωσε ότι οι αρχές διατηρούν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για αιφνίδιες πλημμύρες, ισχυρούς ανέμους και θαλασσοταραχή, έχοντας καταγράψει 538 περιστατικά από τα μεσάνυχτα.

A chuva já provocou inundações na zona da Gare do Oriente, em Lisboa, e fez com que alguns carros que estavam estacionados ficassem parcialmente submersos.

Acompanhe, ao minuto, os últimos desenvolvimentos sobre o estado do tempo: https://t.co/kReXdGs8HD #chuva #rain #lisbon… pic.twitter.com/KYrGVvKbah — SIC Notícias (@SICNoticias) November 11, 2026

Η καταιγίδα Τσαρλς είχε ήδη περάσει από το αρχιπέλαγος της Μαδέρας, προκαλώντας πλημμύρες και ρίχνοντας δέντρα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διέσωσαν έναν άνδρα που παρασύρθηκε από τα νερά όταν πλημμύρισε το γκαράζ του στο νησί της Μαδέρας, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν θύματα.

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Από την Κυριακή, η Πορτογαλία και η γειτονική Ισπανία πλήττονται από σφοδρές βροχοπτώσεις που έφερε η καταιγίδα Μπρούνα με πλημμύρες να αναφέρονται σε διάφορες περιοχές, όπως σε οδικές σήραγγες στη Λισαβόνα, οι οποίες παρέμειναν σήμερα ως επί το πλείστον κλειστές.

Em noite de alerta devido à tempestade, a Câmara de Lisboa enviou trabalhadores ao Rossio perto da meia-noite para limpar giz de uma estátua. pic.twitter.com/jyQ02lC6KI — Mundo Vivo (@mundo__vivo) November 11, 2026

Η νέα καταιγίδα αναμένεται να φτάσει στη νοτιοδυτική Ισπανία σήμερα το απόγευμα.

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Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET προειδοποίησε για «σοβαρές ή πολύ σοβαρές» επιπτώσεις λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, των θυελλωδών ανέμων και της θαλασσοταραχής, φαινόμενα που ενδέχεται να επιδεινώσουν την κατάσταση που προκλήθηκε από την καταιγίδα Μπρούνα.

Στην κεντρική Ισπανία, οι αρχές διατήρησαν σε ισχύ την εκκένωση περιοχών στο Πιεδραλάβες, απομακρύνοντας περισσότερους από 3.000 κατοίκους από τα σπίτια τους χθες Τρίτη, λόγω του κινδύνου υπερχείλισης ενός τοπικού φράγματος.

Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι οι βροχοπτώσεις αναμένεται να ενταθούν από το μεσημέρι και μετά.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ