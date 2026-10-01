Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας έπειτα από έντονη διαφωνία που είχε με τον προπονητή Χόρχε Χεσούς.

Η απόφαση του ποδοσφαιριστή προκάλεσε πληθώρα ειρωνικών σχολίων και διαδικτυακών memes, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν πως η αποχώρησή του είναι οριστική.

Η αδελφή του αθλητή, Έλμα Αβέιρο, αντέδρασε έντονα στις κριτικές μέσω κοινωνικών δικτύων, υπερασπιζόμενη την προσφορά και τον σεβασμό που οφείλεται στον Ρονάλντο.

Ο 41χρονος σταρ μετρά συνολικά 234 συμμετοχές και 146 γκολ με την εθνική ομάδα, γεγονός που καθιστά την αποχώρησή του ιδιαίτερα σημαντική.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τα memes και τα ειρωνικά σχόλια για τον Κριστιάνο Ρονάλντο δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην εθνική Πορτογαλίας, με τον 41χρονο σούπερ σταρ να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έντονης κόντρας με τον προπονητή Ζόρζε Ζεσούς.

Από τον Ζεσούς που «αποκαθηλώνει» το πορτρέτο του CR7 μέχρι το καθαριστικό με την ονομασία «Finish» και το πρόσωπο του Ρονάλντο, τα ευρηματικά memes σχολιάζουν με καυστικό τρόπο την απόφασή του να αποχωρήσει από την αποστολή της εθνικής ομάδας.

Advertisement

Advertisement

Η απόφαση ήρθε μετά την κόντρα που είχε ο Ρονάλντο με τον Ζόρζε Ζεσούς πριν από το παιχνίδι με τη Δανία. Ο Πορτογάλος σταρ κλήθηκε στην εθνική για τα παιχνίδια του Nations League, ωστόσο δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό απέναντι στη Νορβηγία. Οι εξηγήσεις του προπονητή και του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας δεν φαίνεται να τον έπεισαν και έτσι αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ξεκαθαρίσει εάν πρόκειται για οριστική απόφαση ή αν θα επιστρέψει σε περίπτωση αλλαγής προπονητή.

Αν και από την πρώτη επίσημη αντίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο είχε φανεί ότι η αποχώρησή του δεν ήταν οριστική, σημερινό δημοσίευμα της O’Jogo αναφέρει ότι το αντίο του CR7 είναι τελικό.

Ο Ρονάλντο μετρά 234 συμμετοχές και 146 γκολ με την εθνική Πορτογαλίας, γεγονός που έχει κάνει την εξέλιξη ακόμη πιο έντονη για τους φίλους της ομάδας.

«Είστε άσχετοι» απάντησε η αδερφή του

Αυτά τα σχόλια προκάλεσαν την αντίδραση της αδελφής του Κριστιάνο Ρονάλντο, Έλμα Αβέιρο, που απάντησε με ένα story στο Instagram χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς όπως «ζηλόφθονες» και «άσχετοι».

«Ο CR7 άξιζε περισσότερο σεβασμό. Η εθνική ομάδα άξιζε περισσότερη οργάνωση. Η πορτογαλική δημοσιογραφία άξιζε περισσότερη επάρκεια και λιγότερες εικασίες. Όσο για τον πορτογαλικό λαό, λοιπόν… δεν αξίζει να έχει τους καλύτερους σε τίποτα. Είμαστε ζηλόφθονοι, περιφρονητικοί, άσχετοι και αξίζουμε να επιστρέψουμε στη μετριότητα στην οποία βρισκόμασταν πάντα, πριν από την εποχή του CR7 στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε για όλα, CR7! Άξιζες περισσότερα!» έγραψε η αδελφή του Κριστιάνο Ρονάλντο.