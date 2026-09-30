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Ο ποδοσφαιριστής ανακοίνωσε την απόφασή του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να διευκρινίσει αν η αποχώρησή του είναι οριστικού χαρακτήρα.

Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επιβεβαίωσε την απουσία του παίκτη από την προπόνηση της ομάδας στο «Parkenstadion» ενόψει του αγώνα με τη Δανία.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος του αθλητή αναχώρησε για την Κοπεγχάγη προκειμένου να τον παραλάβει μετά την αποχώρησή του από το προπονητικό κέντρο.

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Τέλος από την εθνική Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μετά από την κόντρα που είχε με τον Ζόρζε Ζεσούς πριν από το παιχνίδι με την Δανία αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή της εθνικής χωρίς να ξεκαθαρίσει εάν είναι οριστικό ή θα επιστρέψει εάν αλλάξει ο προπονητής.

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Πάντως τα ΜΜΕ στην Πορτογαλία αναφέρουν πως δεν αποχωρεί οριστικά, ενώ το ιδιωτικό του τζετ πετάει προς την Κοπεγχάγη για τον παραλάβει.

«Μετά τη συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Εθνικής Ομάδας, και μετά από μια συνομιλία με τον Πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αποφάσισα να αποχωρήσω από την Εθνική Ομάδα.

Στην κατάλληλη περίοδο, θα πω σε όλους τους Πορτογαλούς για τις αιτίες που με οδήγησαν να αποχωρήσω από την εθνική ομάδα, στην οποία πάντα αφοσιώθηκα.

Τώρα είναι ώρα να ευχηθώ καλή τύχη στον Πορτογαλία και σε όλους τους συναδέλφους μου, χωρίς εξαίρεση» έγραψε στα social media ο CR7.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κλήθηκε από τον Ζόρζε Ζεσούς στην εθνική για τα παιχνίδια του Nations League αλλά στο ματς με την Νορβηγία δεν έπαιξε ούτε λεπτό.

Μετά από αυτό απείχε από τις προπονήσεις εν όψει Δανίας και σήμερα έφυγε από το γήπεδο πριν από την προπόνηση της ομάδας.

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Η ενημέρωση της Ομοσπονδίας μετά την προπόνηση στο «Parkenstadion»: «Ο Ζοάο Φέλιξ επέστρεψε στην ομάδα. Ο Φρανσίσκο Κονσεϊσάο (δεν είναι διαθέσιμος για αύριο) και ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν προπονήθηκαν. Ευχαριστούμε».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν «ψήθηκε» από τις εξηγήσεις του προπονητή και του προέδρου της ομοσπονδίας και αποφάσισε να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα με την οποία έχει 234 συμμετοχές και έχει πετύχει 146 γκολ.

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Για την ιστορία έκανε επίσημο ντεμπούτο στο παιχνίδι με την Ελλάδα στην πρεμιέρα του Euro 2004. Με την εθνική ομάδα κατέκτησε το Euro 2026 ενώ έχει παίξει σε 6 Παγκόσμια Κύπελλα.