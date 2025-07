Ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ τόνισε ότι η χώρα του δεν θα είναι «ποτέ προς πώληση» κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Υπάρχουν ορισμένα μέρη που δεν πωλούνται ποτέ», είπε ο καναδός πρωθυπουργός αφότου ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως θα ήταν καλύτερα για τη γειτονική χώρα να γίνει πολιτεία των ΗΠΑ.

Η απάντηση του Κάρνεϊ στον Τραμπ ήταν μετρημένη και προσεκτική: «Όπως γνωρίζετε από την αγορά ακινήτων, υπάρχουν ορισμένα μέρη, όπως ο Λευκός Οίοκς ή τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ που δεν πωλούνται ποτέ! Βρισκόμαστε σε ένα από αυτά τώρα… δεν είναι προς πώληση. Δεν θα τεθεί προς πώληση».

Καθώς όμως οι δύο ηγέτες επιχειρούσαν να αλλάξουν θέμα συζήτησης, ο Τραμπ έσπευσε να προσθέσει: «Ποτέ μη λες ποτέ… Ο χρόνος θα δείξει».

Ο Τραμπ επανέλαβε κατά τη διάρκεια της συνάντησης το ενδιαφέρον του να γίνει ο Καναδάς η 51η πολιτεία των ΗΠΑ, λέγοντας ότι ”θα ήταν ένας όμορφος γάμος” και προσθέτοντας: ”Ο χρόνος θα δείξει”.

Canadian PM Mark Carney says Canada will never be for sale.



Trump turns around and says “never say never” 🤣 pic.twitter.com/g8Nun7RVpS