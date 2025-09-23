Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν εντοπίζουν σύνδεση ανάμεσα στην χρήση της παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και τον αυτισμό, διαψεύδοντας με κατηγορηματικό τρόπο τους αβάσιμους ισχυρισμούς που είχαν προηγηθεί νωρίτερα από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Οργανισμός τονίζει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να υπαγορεύουν αλλαγές στις ισχύουσες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με την χρήση της παρακεταμόλης.

Ο EMA επαναλαμβάνει ότι η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης στην χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο κατά το δυνατόν χρονικό διάστημα και με την μικρότερη δυνατή συχνότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με την χρήση του δημοφιλούς στις ΗΠΑ αναλγητικού Tylenol κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η σύνδεση έγινε αυθαίρετα και δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ξεκαθάρισε ότι τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού και η αξία των εμβολίων που σώζουν ζωές δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση, δήλωσε

«Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν» σε σύνδεση, δήλωσε ο Ταρίκ Γιασέρεβιτς κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Γενεύη.

«Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό. Τα εμβόλια, όπως έχω πει, σώζουν αναρίθμητες ζωές. Αυτό είναι κάτι που έχει αποδείξει η επιστήμη και τα θέματα αυτά δεν πρέπει να τίθενται σε αμφισβήτηση», πρόσθεσε.

ΕΟΦ: Αμετάβλητες οι συστάσεις για τη χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη

Θέση στο θέμα που έχει προκύψει μετά από τις δηλώσεις Τραμπ παίρνει και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Σε σημερινή του ανακοίνωση, ο ΕΟΦ αναφέρει ότι οι οδηγίες για τη χρήση παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παραμένουν αμετάβλητες στην Ελλάδα, όπως σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Ο ΕΟΦ αναδημοσιεύει την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), στην οποία αναφέρεται ότι η παρακεταμόλη (επίσης γνωστή ως ακεταμινοφαίνη), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του πόνου ή του πυρετού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εάν είναι κλινικά απαραίτητο. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που θα απαιτούσαν αλλαγές στις τρέχουσες συστάσεις της ΕΕ. Όπως με κάθε φάρμακο για οξεία θεραπεία, η παρακεταμόλη πρέπει να χρησιμοποιείται στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα και όσο το δυνατόν σπανιότερα.

«Όπως αναφέρεται στο Φύλλο Οδηγιών των φαρμάκων παρακεταμόλης στην ΕΕ, μεγάλος όγκος δεδομένων από γυναίκες που χρησιμοποίησαν παρακεταμόλη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν υποδεικνύει κίνδυνο δυσπλασιών για το αναπτυσσόμενο έμβρυο ή το νεογνό.

Το 2019 ο EMA επανεξέτασε διαθέσιμες μελέτες σχετικά με τη νευροανάπτυξη παιδιών που εκτέθηκαν σε παρακεταμόλη κατά την κύηση εντός της μήτρας και διαπίστωσε ότι τα αποτελέσματα δεν οδηγούν σε καταληκτικά συμπεράσματα και ότι δεν μπορεί να τεκμηριωθεί σύνδεση με νευροαναπτυξιακές διαταραχές», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι «η παρακεταμόλη παραμένει σημαντική επιλογή για τη θεραπεία του πόνου ή του πυρετού σε έγκυες γυναίκες», αναφέρει ο Steffen Thirstrup, επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του EMA. «Οι συστάσεις μας βασίζονται σε αυστηρή αξιολόγηση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων και δεν έχουμε βρει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η λήψη παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προκαλεί αυτισμό στα παιδιά».

Οι έγκυες θα πρέπει να μιλήσουν με το γιατρό τους εάν έχουν ερωτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε φάρμακο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Όπως για όλα τα φάρμακα, ο EMA, ο ΕΟΦ και οι λοιπές αρμόδιες εθνικές αρχές, θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την ασφάλεια της παρακεταμόλης, να αξιολογούν τυχόν νέα δεδομένα αμέσως μόλις προκύψουν και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ

