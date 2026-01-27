Ξεκάθαρη προειδοποίηση προς το Ιράκ απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ότι σε περίπτωση που ο Νούρι Αλ-Μαλίκι επιστρέψει στη θέση του πρωθυπουργού, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διακόψουν κάθε παροχή βοήθειας προς τη χώρα.

Όλη η ανάρτηση

«Ακούω ότι η μεγάλη χώρα του Ιράκ ενδέχεται να κάνει μια πολύ κακή επιλογή επαναφέροντας τον Νούρι αλ-Μαλίκι στη θέση του πρωθυπουργού. Την τελευταία φορά που ο Μαλίκι ήταν στην εξουσία, η χώρα βυθίστηκε στη φτώχεια και το απόλυτο χάος.

Αυτό δεν πρέπει να επιτραπεί να συμβεί ξανά. Λόγω των παράλογων πολιτικών και ιδεολογιών του, αν εκλεγεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν θα βοηθήσουν πλέον το Ιράκ και, αν δεν είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε, το Ιράκ δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας, ευημερίας ή ελευθερίας. Κάντε το Ιράκ μεγαλό ξανά!»