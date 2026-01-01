Τον ερχομό του 2026 γιόρτασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο gala που διοργάνωσε στην ιδιωτική του κατοικία, το Mar-a-Lago, στη Φλόριντα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν στενοί συγγενείς του προέδρου των ΗΠΑ, κυβερνητικά στελέχη, πολιτικοί σύμμαχοι και εύποροι φίλοι του.

.@POTUS and @FLOTUS arrive for the New Year's Eve Celebration at Mar-a-Lago.@POTUS says his wish for 2026 is "peace on earth." 🕊️ pic.twitter.com/8laOp60NMd Advertisement Advertisement January 1, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μελάνια, απευθύνοντας σύντομο μήνυμα στους δημοσιογράφους πριν εισέλθει στην αίθουσα των εκδηλώσεων. Φορώντας μαύρο σμόκιν και έχοντας στο πλευρό του τη Μελάνια Τραμπ, η οποία επέλεξε ένα εντυπωσιακό ασημί φόρεμα, ο πρόεδρος περιορίστηκε στη φράση «ειρήνη στη Γη» όταν ρωτήθηκε για τις προτεραιότητές του για το νέο έτος, προσθέτοντας ότι «επιστρέψαμε, είμαστε δυνατοί».

Πηγή: Reuters

Στο πλαίσιο της βραδιάς, ο πρόεδρος ανέλαβε και ρόλο παρουσιαστή, συμβάλλοντας στη δημοπράτηση πίνακα με θέμα τον Ιησού, έργο της καλλιτέχνιδας Βανέσα Οραμπουένα, ο οποίος δημιουργήθηκε μπροστά στο κοινό μέσα σε περίπου 10 λεπτά. Το έργο πωλήθηκε τελικά έναντι 2,75 εκατ. δολαρίων, με τα έσοδα να διατίθενται για την ενίσχυση του τοπικού γραφείου του σερίφη και του St. Jude Children’s Research Hospital.

Scenes from President Trump’s New Year’s celebration at Mar-a-Lago tonight pic.twitter.com/cDDUU8yuox — Cat Zakrzewski (@Cat_Zakrzewski) January 1, 2026

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ξεχώρισε η παρουσία του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ, με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα. Το «παρών» έδωσαν επίσης οι γιοι του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, καθώς και η νύφη του, Λάρα Τραμπ.

⚡️Trump and Netanyahu watched fireworks outside Mar-a-Lago during New Year’s celebrations. pic.twitter.com/0mfMmoKJl1 — The Global Monitor (@theglobal4u) January 1, 2026

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ακόμη κυβερνητικά στελέχη και πολιτικοί σύμμαχοι, μεταξύ των οποίων η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, η ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Ουάσινγκτον Τζανίν Πίρο, ο βουλευτής Τομ Έμερ, ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Νταν Σκαβίνο και ο πρέσβης Σέρτζιο Γκορ.

Παρών ήταν και ο επιχειρηματίας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Χουσεΐν Σατζουάνι, ο οποίος έχει δεσμευθεί να επενδύσει 20 δισ. δολάρια σε κέντρα δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

🚨 NOW: President Trump just had an artist paint Jesus Christ at Mar-a-Lago on New Year's Eve



America is a CHRISTIAN nation. 🇺🇸🙏🏻



TRUMP: "Was that AMAZING!" pic.twitter.com/WDUIvwTDrD — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 1, 2026

«Έχουμε πολλούς ηγέτες εδώ», σχολίασε ο Τραμπ, προσθέτοντας με χιούμορ ότι «αυτοί οι άνθρωποι είναι φορτωμένοι με χρήμα».

