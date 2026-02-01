Σε «γαλήνιες θερμές πηγές» στη βόρεια Τασμανία που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν έστειλε τους πελάτες μιας τουριστικής εταιρείας στην Αυστραλία ένα blog που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με το CNN.

Το blog στην ιστοσελίδα της Tasmania Tours, το οποίο πλέον έχει διαγραφεί, έδειχνε προτάσεις για τις «Θερμές Πηγές Weldborough», οι οποίες περιγράφονταν ως «μια ειρηνική απόδραση» μέσα στα δάση της βορειοανατολικής Τασμανίας, ως «ένα γαλήνιο καταφύγιο» και ως «αγαπημένος» προορισμός για πεζοπόρους στο Weldborough, μια μικρή αγροτική κωμόπολη.

Ο Σκοτ Χένεσι, ιδιοκτήτης της αυστραλιανής εταιρείας Australian Tours and Cruises με έδρα τη Νέα Νότια Ουαλία, η οποία διαχειρίζεται την Tasmania Tours, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Australian Broadcasting Network (ABC) ότι «η τεχνητή νοημοσύνη τα έκανε εντελώς θάλασσα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία του είχε αναθέσει το υλικό μάρκετινγκ σε τρίτο συνεργάτη και παρότι συνήθως ελέγχει κάθε ανάρτηση, το blog δημοσιεύτηκε ενώ εκείνος βρισκόταν στο εξωτερικό. Ωστόσο, όπως σημειώνει, έχει πληγεί η φήμη της επιχείρησης ενώ δεν λείπουν και τα κακεντρεχή σχόλια στο Διαδίκτυο τα οποία χαρακτήρισε «ψυχοφθόρα».

Οι τουρίστες που κατέφθαναν στο Weldborough, αναζητώντας τις θερμές πηγές για τις οποίες είχαν ταξιδέψει ως εκεί, έρχονταν αντιμέτωποι με την έκπληξη της ιδιοκτήτριας του τοπικού ξενοδοχείου.

«Στην αρχή ήταν μόνο μερικά τηλεφωνήματα», είπε η Κρίστι Πρόμπερτ, «αλλά μετά ο κόσμος άρχισε να καταφθάνει κατά δεκάδες. Δεχόμουν περίπου πέντε τηλεφωνήματα την ημέρα και τουλάχιστον δύο με τρία άτομα έφταναν στο ξενοδοχείο ψάχνοντάς τες».

Πηγή: iSTOCK

Η Πρόμπερτ είπε ότι απαντούσε κάθε φορά: «Αν μπορέσετε να βρείτε αυτές τις θερμές πηγές, τα ποτά είναι κερασμένα από μένα».

Σύμφωνα με την Πρόμπερτ, στο Weldborough υπάρχουν πολλά να κάνει κανείς – απλώς όχι θερμές πηγές. Η ίδια λυπάται για τους ιδιοκτήτες της Tasmania Tours, τους οποίους θεωρεί υπέροχους ανθρώπους, ενώ έχει επικοινωνήσει μαζί τους θεωρώντας το περιστατικό αρκετά αστείο.

Το 90% των δρομολογίων που δημιουργούνται με ΑΙ περιέχει λάθη

Η Αν Χάρντι, αναπληρώτρια καθηγήτρια τουρισμού στο Southern Cross University, δήλωσε στο CNN ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει πανταχού παρούσα στα ταξίδια, με περίπου το 37% των τουριστών να τη χρησιμοποιούν για συμβουλές και προγράμματα, συχνά περισσότερο από ιστοσελίδες με αξιολογήσεις.

Τασμανία – Πηγή: iSTOCK

Τόνισε ότι, αν και η AI εξοικονομεί χρόνο και χρήματα και χρησιμοποιείται ευρέως από τουριστικούς πράκτορες για μάρκετινγκ, δρομολόγια και κοστολόγηση, μπορεί να δημιουργήσει ανακρίβειες ή «παραισθήσεις», καθώς έρευνες δείχνουν ότι το 90% των δρομολογίων που δημιουργήθηκαν με ΑΙ περιέχει λάθη, με δυνητικά επικίνδυνες συνέπειες.

(Με πληροφορίες από CNN)

