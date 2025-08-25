Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης υψηλού διακυβεύματος στο κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου, σχετικά με τα αντιδημοφιλή σχέδια εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών της Γαλλίας, σύμφωνα με το Reuters.

Η κίνησή του θα κρίνει αν διαθέτει επαρκή υποστήριξη σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο για την προώθηση του προϋπολογισμού των 44 δισεκατομμυρίων ευρώ (51,51 δισ. δολάρια), καθώς επιδιώκει να μειώσει το έλλειμμα, που πέρυσι έφτασε το 5,8% του ΑΕΠ, σχεδόν διπλάσιο από το επίσημο όριο της ΕΕ (3%).

Advertisement

Advertisement

Αν χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης, η κυβέρνησή του θα ανατραπεί.

«Αντιμετωπίζουμε έναν άμεσο κίνδυνο, τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε… διαφορετικά δεν έχουμε μέλλον», δήλωσε ο Μπαϊρού, τονίζοντας την απειλή για τη χώρα. Η ψήφος θα εστιάσει στη σοβαρότητα του κινδύνου και την πορεία που θα επιλέξουν οι νομοθέτες.

Οι προτάσεις λιτότητας έχουν δεχθεί κριτική από αριστερά και δεξιά, αυξάνοντας τον κίνδυνο μομφής, όπως συνέβη με τον προκάτοχό του, Μισέλ Μπαρνιέ. Ο Μπαϊρού επιδιώκει να διεξαχθεί η ψηφοφορία πριν η αντιπολίτευση προτείνει δική της.

Η ψηφοφορία προγραμματίζεται δύο ημέρες πριν τις γενικές διαμαρτυρίες της 10ης Σεπτεμβρίου, που έχουν υποστηριχθεί από αριστερά κόμματα και συνδικάτα, με συγκρίσεις στις διαδηλώσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» το 2018.

Προηγουμένως, οδηγοί ταξί θα διαδηλώσουν στις 5 Σεπτεμβρίου για τα σχέδια αναθεώρησης της αποζημίωσης ιατρικών ταξιδιών.

Ο Μπαϊρού προτείνει την κατάργηση δύο επίσημων αργιών και πάγωμα των δαπανών κοινωνικής πρόνοιας και των φορολογικών κλιμακίων για το 2026 στα επίπεδα του 2025, χωρίς αναπροσαρμογή στον πληθωρισμό.

Advertisement

Η RN θα ψηφίσει κατά της πρότασης εμπιστοσύνης του Μπαϊρού, λέει η Λεπέν

Το ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό (RN) της Γαλλίας θα ψηφίσει κατά της κυβέρνησης σε μια ψηφοφορία εμπιστοσύνης που προκήρυξε ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, έγραψε η ηγέτιδα Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X τη Δευτέρα.

Ο Μπαϊρού δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το Κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου.

«Φυσικά, θα ψηφίσουμε κατά της πρότασης εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού. Μόνο η διάλυση θα επιτρέψει πλέον στον γαλλικό λαό να επιλέξει το πεπρωμένο του, αυτό της ανάκαμψης με τον Εθνικό Συναγερμό», είπε.

Advertisement