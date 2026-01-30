Πολιτικό σεισμό έχει προκαλέσει στο Μαυροβούνιο η διαρροή ροζ βίντεο που φέρεται να εμπλέκει ανώτατη κρατική αξιωματούχο και παντρεμένο σύμβουλο του Προέδρου της χώρας.

Σύμφωνα με τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται η Μιριάνα Πάικοβιτς, γενική διευθύντρια για την Προώθηση και Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και ο Ντέγιαν Βούκσιτς, πρώην διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας και σύμβουλος του Προέδρου του Μαυροβουνίου.

Advertisement

Advertisement

Το επίμαχο υλικό φέρεται να κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο της χώρας.

Αμφότεροι οι πρωταγωνιστές του sex tape παραιτήθηκαν από τα αξιώματά τους. Η Μιριάνα Πάικοβιτς έκανε λόγο για παράνομη διαρροή προσωπικού υλικού, καταγγέλλοντας ότι αγνοούσε την ύπαρξη του βίντεο μέχρι τη δημοσιοποίησή του.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Ντέγιαν Βούκσιτς ότι την εκβίαζε, απειλώντας τη με δημοσιοποίηση του υλικού προκειμένου να παραμείνει σιωπηλή.

Η ίδια δήλωσε ότι η παραίτησή της οφείλεται σε «προσωπικούς λόγους», ωστόσο κάλεσε τις γυναίκες να μη σιωπούν όταν αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις πίεσης ή εκφοβισμού.

Advertisement

Ο Ντέγιαν Βούκσιτς, από την πλευρά του, αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις καταγγελίες, δηλώνοντας ότι είδε το επίμαχο υλικό για πρώτη φορά όταν αυτό άρχισε να κυκλοφορεί παράνομα στο διαδίκτυο. Παραιτήθηκε επίσης επικαλούμενος προσωπικούς λόγους.

Σε ανακοίνωσή του, υποστήριξε ότι η Πάικοβιτς επιχείρησε να τον εκβιάσει, καταθέτοντας σε βάρος της μήνυση για απόπειρα εκβίασης, κλοπή και παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου. Ανέφερε ακόμη ότι δέχθηκε απειλητικά μηνύματα με στόχο να αποσύρει την υποψηφιότητά του για θέση δικαστή στο Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας.

Advertisement

Οι δύο πλευρές έχουν καταθέσει αλληλοκαταγγελίες, με τις αρχές του Μαυροβουνίου να διεξάγουν έρευνα για την υπόθεση.

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, ανοίγοντας ευρύτερη συζήτηση στη χώρα για την κατάχρηση εξουσίας, την προστασία της ιδιωτικότητας και τα όρια της πολιτικής ευθύνης.

Advertisement