Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Τζιάνα Καπέτσιο προσέλαβε ένα τηλεχειριζόμενο ρομπότ από την εταιρεία Tau Robotics για να καθαρίσει το διαμέρισμά της έναντι του ποσού των 30 δολαρίων.

Το ρομπότ εκτέλεσε εργασίες όπως το στρώσιμο του κρεβατιού και το σκούπισμα, αφήνοντας ικανοποιημένη την ιδιοκτήτρια παρά τη σχετικά χαμηλή ταχύτητα λειτουργίας του.

Η ανάρτηση του βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν ανησυχίες για την πιθανή απώλεια θέσεων εργασίας στον κλάδο καθαρισμού.

Η δημοσιότητα του περιστατικού πυροδότησε μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ρομπότ και την ενσωμάτωσή τους σε καθημερινές εργασίες παροχής υπηρεσιών.

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Έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε η απόφαση μιας γυναίκας στο Σαν Φρανσίσκο να προσλάβει ένα ρομπότ για να αναλάβει τις δουλειές καθαριότητας στο διαμέρισμά της.

Η Τζιάνα Καπέτσιο δήλωσε στην ιστοσελίδα Storyful ότι κατέβαλε 30 δολάρια στην Tau Robotics προκειμένου να εργαστεί το ρομπότ για μία ώρα. Όπως εξήγησε, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα το ρομπότ έστρωσε το κρεβάτι, καθάρισε το μπάνιο και σκούπισε με ηλεκτρική σκούπα. Η ίδια διευκρίνισε ότι είχε τον έλεγχο των κινήσεων του ρομπότ μέσω τηλεχειριστηρίου της Tau Robotics, τονίζοντας πως δεν πρόκειται για αυτόνομη συσκευή.

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Παρά το γεγονός ότι, όπως παραδέχθηκε, το ρομπότ κινούνταν πιο αργά από έναν άνθρωπο, η Καπέτσιο έμεινε ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα. Υποστήριξε ότι έκανε «καλή δουλειά» και ότι δεν χρειάστηκε να επαναλάβει καμία από τις εργασίες που του είχε αναθέσει.

Την ίδια ημέρα, μάλιστα, ανέβασε στο TikTok βίντεο με το ρομπότ να καθαρίζει το διαμέρισμά της. Η ανάρτηση απέκτησε γρήγορα μεγάλη απήχηση, καθώς μέσα σε μόλις τρεις ημέρες συγκέντρωσε 4,5 εκατομμύρια προβολές.

A woman went viral for hiring a remotely operated humanoid robot to clean her San Francisco apartment. pic.twitter.com/RR2qZB7hOg — ABC News (@ABC) August 25, 2026

Οι αντιδράσεις για τις θέσεις εργασίας

Η δημοσίευση, ωστόσο, δεν άργησε να προκαλέσει αντιδράσεις. Αρκετοί χρήστες εξέφρασαν την ανησυχία ότι η αντικατάσταση ανθρώπων που εργάζονται στον καθαρισμό κατοικιών από ρομπότ θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας.

Άλλοι επικεντρώθηκαν περισσότερο στην ταχύτητα του συγκεκριμένου ρομπότ και αμφισβήτησαν κατά πόσο ήταν πραγματικά σχολαστικός ο καθαρισμός που έκανε.

ALERT: Woman hired a humanoid robot to clean her apartment but has faced backlash for its slow cleaning and the replacement of human cleaners.



Gianna Capezio paid $30 for a humanoid robot from Tau Robotics to come to her San Francisco apartment and clean for an hour.



Capezio… pic.twitter.com/4aeuIB9G3p Advertisement August 25, 2026

«Πόση ώρα χρειάστηκε; Φαίνεται σαν να ήταν σε λειτουργία αργής κίνησης», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος έγραψε χαρακτηριστικά: «Απλώς ξέρω ότι δεν καθαρίστηκε τίποτα».

Το βίντεο της Καπέτσιο, πάντως, άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τη χρήση ρομπότ σε καθημερινές εργασίες, αλλά και για το κατά πόσο τέτοιες τεχνολογίες μπορούν στο μέλλον να αντικαταστήσουν ανθρώπους σε επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών.

Με πληροφορίες από People

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