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Το αρχιτεκτονικό σχέδιο του Δανού Γιορν Ούτσον επιλέχθηκε το 1957, ενσωματώνοντας καινοτόμες κατασκευαστικές λύσεις για τα χαρακτηριστικά κελύφη της στέγης του κτιρίου.

Η κατασκευή του έργου διήρκεσε δεκατέσσερα χρόνια, με το τελικό κόστος να ανέρχεται στα 102 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας σημαντικά τον αρχικό προϋπολογισμό.

Παρά τις διαφωνίες που οδήγησαν στην αποχώρηση του Ούτσον το 1966, το κτίριο αναγνωρίστηκε παγκοσμίως ως ένα εμβληματικό δείγμα αρχιτεκτονικής δημιουργικότητας.

Η UNESCO ενέταξε το συγκρότημα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 2007, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική σημασία του για τον παγκόσμιο πολιτισμό.

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Στις 20 Οκτωβρίου 1973, μπροστά σε πλήθη συγκεντρωμένων στο λιμάνι του Σίδνεϊ, η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ εγκαινίασε ένα κτίριο που έμελλε να γίνει η πιο αναγνωρίσιμη εικόνα της Αυστραλίας. Πυροτεχνήματα, μουσικές εκδηλώσεις και η Ενάτη Συμφωνία του Μπετόβεν σημάδεψαν την ιστορική ημέρα. Η Όπερα δεν ήταν απλώς ένας καινούργιος χώρος παραστάσεων: ήταν μια τολμηρή δήλωση για το τι μπορεί να καταφέρει η αρχιτεκτονική.

Από τον διεθνή διαγωνισμό στα λευκά πανιά

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Η αφετηρία βρίσκεται στο 1957, όταν ο Δανός αρχιτέκτονας Γιορν Ούτσον κέρδισε διεθνή διαγωνισμό με ένα σχέδιο που έμοιαζε σχεδόν αδύνατο να υλοποιηθεί. Στη χερσόνησο Bennelong Point, πάνω στη γη των αυτοχθόνων Gadigal, οραματίστηκε μια σύνθεση από καμπύλα κελύφη, που θυμίζουν ιστία πλοίων ή θαλάσσια όστρακα. Το κτίριο σχεδιάστηκε ώστε να συνομιλεί με το νερό, το φως και τη γέφυρα του λιμανιού.

Δεκατέσσερα χρόνια εργοτάξιο

Οι εργασίες άρχισαν στις 2 Μαρτίου 1959. Η κατασκευή εξελίχθηκε σε τρία μεγάλα στάδια: βάση και εξέδρα, εντυπωσιακά κελύφη της στέγης, και τέλος υαλοστάσια και εσωτερικοί χώροι. Για να κατασκευαστούν τα κελύφη απαιτήθηκαν πρωτότυπες μαθηματικές και μηχανικές λύσεις, με καθοριστική συμβολή του μηχανικού Οβ Άρουπ. Περίπου 10.000 εργαζόμενοι συμμετείχαν συνολικά στο εγχείρημα.

Ο δημιουργός που έλειπε από τα εγκαίνια

Οι διαφωνίες για το κόστος, τις τεχνικές επιλογές και τη διοίκηση οδήγησαν τον Ούτσον σε αποχώρηση το 1966. Ο αρχιτέκτονας Πίτερ Χολ ανέλαβε κεντρικό ρόλο στην ολοκλήρωση των εσωτερικών χώρων. Ο Ούτσον δεν παρέστη στα εγκαίνια και το όνομά του δεν αναφερόταν στην αναμνηστική πλάκα της εισόδου. Δεκαετίες αργότερα επανασυνδέθηκε δημιουργικά με το κτίριο, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό ανακαινίσεων.

Η βασίλισσα και η ιστορική τελετή

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Η Ελισάβετ Β΄ εγκαινίασε επίσημα το συγκρότημα παρουσία του πρίγκιπα Φιλίππου. Η τελετή συγκέντρωσε τεράστιο πλήθος και διεθνή δημοσιογραφική προσοχή. Στην ομιλία της αναγνώρισε τις δυσκολίες της κατασκευής, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη το ανθρώπινο πνεύμα να δημιουργεί κάτι πέρα από το απλώς χρηστικό. Οι πρώτες δημόσιες παραστάσεις είχαν ήδη πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 1973.

Το κόστος που εκτοξεύτηκε

Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν περίπου 7 εκατομμύρια αυστραλιανά δολάρια. Το τελικό κόστος έφτασε τα 102 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου δεκατετραπλάσιο. Παρά τις επικρίσεις, το έργο μετατράπηκε σε πολιτιστικό και τουριστικό ορόσημο παγκόσμιας ακτινοβολίας.

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Από την αμφισβήτηση στην UNESCO

Το 2007 η UNESCO ενέταξε την Όπερα του Σίδνεϊ στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική αρχιτεκτονική και μηχανική της αξία. Σήμερα το συγκρότημα φιλοξενεί όπερα, συναυλίες, θέατρο και ποικίλες πολιτιστικές διοργανώσεις. Τα λευκά του κελύφη έχουν ξεπεράσει τη λειτουργία του κτιρίου: είναι πλέον ένα διεθνές σύμβολο δημιουργικότητας.

Πηγές και φωτογραφικό αρχείο

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Sydney Opera House – ιστορικό: https://www.sydneyoperahouse.com/our-story

UNESCO – Sydney Opera House: https://whc.unesco.org/en/list/166/

National Museum of Australia: https://www.nma.gov.au/defining-moments/resources/sydney-opera-house

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National Film and Sound Archive – τελετή 1973: https://www.nfsa.gov.au/collection/item/queen-opera-house-opening-ceremony

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