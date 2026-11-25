Η όπερα «Samson et Dalila» πρωτοπαρουσιάστηκε το 1877 στο Μεγάλο Δουκικό Θέατρο της Βαϊμάρης και σταδιακά καθιερώθηκε στο διεθνές οπερατικό ρεπερτόριο.

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Η Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, με την όπερα «Σαμψών και Δαλιδά» του Καμίγ Σεν-Σανς, σε απευθείας μετάδοση.

Ο βιβλικός ήρωας με τη θρυλική δύναμη και η γοητευτική Φιλισταία με την αφοπλιστική ομορφιά βρίσκονται στο επίκεντρο μιας μεγαλοπρεπούς παραγωγής της Met, που επιστρέφει στη σκηνή της με όλη την επιβλητική της εικόνα.

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Η όπερα, σε λιμπρέτο Φερντινάν Λεμέρ, αφηγείται την ιστορία ενός έρωτα που οδηγεί στην πτώση, και κρατά ανάμεσα στις πιο γνωστές σελίδες της γαλλικής όπερας, την ερωτική άρια της Δαλιδά «Mon cœur s’ouvre à ta voix» και το περίφημο «Bacchanale» και το εντυπωσιακό ορχηστρικό και χορευτικό μέρος της τρίτης πράξης, που περιγράφει τη γιορτή των Φιλισταίων προς τιμήν του θεού τους, Δαγών.

Οι καθηλωτικές μελωδίες ερμηνεύονται από μια χορωδία και μια ορχήστρα κορυφαίων διαστάσεων, υπό τη διεύθυνση του Τζάκομο Σαγκριπάντι.

Στους δύο κεντρικούς ρόλους, η μεσοσοπράνο Αϊγκούλ Αχμέτσινα (Δαλιδά) -η Ρωσίδα λυρική τραγουδίστρια που έχει επαινεθεί ιδιαίτερα για την ερμηνεία της στην Κάρμεν του Μπιζέ- και ο τενόρος Κλέι Χίλι (Σαμψών), ένα ζευγάρι που οι κριτικοί χαρακτηρίζουν «τρομερό», πλαισιωμένο από τον Κουίν Κέλσυ (Αρχιερέας), τον Άλφρεντ Γουόκερ (Αβιμέλεχ) και τον Μόρις Ρόμπινσον (Γέρος Εβραίος).

Η σκηνοθεσία είναι του Ντάρκο Τρέσνιακ, με χορογραφία του Όστιν ΜακΚόρμικ.

Info

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2026, 20:00

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Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

Στα γαλλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους

Τιμές εισιτηρίων

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10 ευρώ (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι), 16 ευρώ, 25 ευρώ

Eισιτήρια 210 72 82 333

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