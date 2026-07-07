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Ένα μεγάλο αφιέρωμα σε έναν από τους σπουδαιότερους μουσικούς που γέννησε ποτέ ο κόσμος, τον Λούις Άρμστρονγκ, με τίτλο «What a Wonderful World», δανεισμένο από το πιο αγαπημένο του τραγούδι, παρουσιάζουν οι Storyville Ragtimers στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής, την Παρασκευή 10 Ιουλίου.

Το πρόγραμμα αποτελεί μια ιστορική αναδρομή από τις απαρχές ως την κορύφωση μιας τεράστιας καριέρας που άλλαξε για πάντα τη μουσική ιστορία.

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Ο Louis Armstrong δεν γεννήθηκε απλώς την ίδια εποχή με τη Jazz -τη διαμόρφωσε, τη μεγάλωσε και τη μετέτρεψε από μια τοπική, λαϊκή μουσική της Νέας Ορλεάνης σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που ξεπέρασε κάθε σύνορο, κάθε εποχή, κάθε γλώσσα.

Με τη θρυλική κορνέτα του, τη βραχνή, βελούδινη φωνή του και ένα χαμόγελο που έγινε σύμβολο, ο «Satchmo» [Σάτσμο] έδειξε στον κόσμο ότι η μουσική μπορεί να είναι ταυτόχρονα τέχνη υψηλής στάθμης και χαρά της καθημερινής ζωής. Από τα πρώιμα χρόνια στις jazz band της Νέας Ορλεάνης και τα θρυλικά Hot Five και Hot Seven recordings της δεκαετίας του ’20, ως τα διεθνή αριστουργήματα που έκαναν τον κόσμο να σταματά και να ακούει – η διαδρομή του Armstrong είναι η ίδια η διαδρομή της jazz.

Συντελεστές

The Storyville Ragtimers

Γιάννης Καραγιαννάκης • κορνέτα

Κωστής Βαζούρας • σαξόφωνα, κλαρινέτο

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Γιάννης Αρβανιτάκης • τρομπόνι

Μελέτης Πόγκας • κιθάρα, μπάντζο, φωνή

Βασίλης Τζαβάρας • κιθάρα, πιάνο, φωνή

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Μάνος Λούτας • κοντραμπάσο

Θοδωρής Χριστοδούλου • τύμπανα

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Παρασκευή 10 Ιουλίου, 21:00

Τιμή εισιτηρίου 15 € (γενική είσοδος)

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