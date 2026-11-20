«Les Sylphides», από το Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας της Οδησσού

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Το Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας της Οδησσού παρουσιάζει κλασικά έργα, όπως το «Les Sylphides» και τον «Γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες».

Ο Ηλίας Καρελλάς επιστρέφει με την παράσταση «Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στον Βόρειο Πόλο», ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα πρωτοχρονιάτικες συναυλίες και μουσικά αφιερώματα στον Μότσαρτ.

Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να απολαύσουν το παγοδρόμιο στο Αίθριο του Μεγάρου, καθώς και καθημερινές εορταστικές δράσεις στο Φουαγέ των Μουσών.

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Ένα μεγάλο διεθνές μπαλέτο, μια ολοκαίνουργια περιπέτεια του Καραγκιόζη στον Βόρειο Πόλο, όπερα και μουσική εποχής, οικογενειακές δράσεις και δύο λαμπερές πρωτοχρονιάτικες συναυλίες μας περιμένουν τα φετινά Χριστούγεννα από τις 6 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Χορός

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Το Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας της Οδησσού, με πλούσια παράδοση από το 1810 και χορευτές διεθνούς φήμης, επιστρέφει στο Μέγαρο με δύο παραγωγές, σε συμπαραγωγή με το Christmas Theatre και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Συμμετέχουν οι Κορυφαίοι, οι Σολίστ και το Corps de Ballet του θιάσου:

Στις 15, 16 και 17 Δεκεμβρίου στις 20:00, ένα διπλό πρόγραμμα ανοίγει το χορευτικό κεφάλαιο των γιορτών.

Οι «Les Sylphides», σε μουσική Φρεντερίκ Σοπέν, είναι ένα εκλεπτυσμένο δείγμα νεορομαντικού μπαλέτου των αρχών του 20ού αιώνα, μιας εποχής που το χοροθέατρο αναζητούσε νέες εκφραστικές δυνατότητες. Ο μεγάλος χορογράφος και μεταρρυθμιστής του χορού Μιχαήλ Φοκίν αναβιώνει με σεβασμό τις παραδόσεις του ρομαντισμού, επιδιώκοντας, όπως σημείωνε, «να επιστρέψει το συμβατικό μπαλετικό χορό στη στιγμή της υψηλότερης εξέλιξής του».

Στο πρόγραμμα ακολουθεί το «Paquita Grand Pas» του Λούντβιχ Μίνκους, με χορογραφία του Μαριούς Πετιπά, βασισμένο στη νουβέλα του Θερβάντες «La Gitanilla». Δεν είναι απλώς μια χορευτική παράσταση: είναι ένας ιστορικός θησαυρός που διατηρεί αναλλοίωτη την αυθεντικότητα και τη μεγαλοπρέπεια του κλασικού μπαλέτου του 19ου αιώνα, και φόρος τιμής μιας νέας γενιάς χορευτών στην αισθητική ενός από τους κορυφαίους μαστόρους του κλασικού ύφους.

Από τις 18 έως τις 30 Δεκεμβρίου, ο «Γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες», μπαλέτο σε δύο πράξεις βασισμένο στο διάσημο μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν, ξεκινά ένα ταξίδι για όλη την οικογένεια. Ο εκκεντρικός Άγγλος αριστοκράτης Φιλέας Φογκ στοιχηματίζει 20.000 λίρες με τα μέλη της λέσχης του ότι μπορεί να κάνει τον γύρο του κόσμου σε μόλις ογδόντα ημέρες.

Μαζί με τον πιστό υπηρέτη του, τον Πασπαρτού, διασχίζει τον πλανήτη με κάθε δυνατό μέσο, από τρένα και ατμόπλοια έως ελέφαντες και ιστιοφόρα έλκηθρα, ενώ ένας μυστικός ντετέκτιβ τον παρακολουθεί αδιάλειπτα, υποπτευόμενος ότι εμπλέκεται σε μια μεγάλη ληστεία τράπεζας του Λονδίνου. Με επιβλητική χορογραφία, εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια και τη συμμετοχή των κορυφαίων σολίστ του θιάσου, η παράσταση ζωντανεύει μια διαχρονική ιστορία φιλίας, αξιοπρέπειας και ανακάλυψης διαφορετικών πολιτισμών.

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Η μουσική είναι του Ivan Nebesny, η χορογραφία και η σκηνοθεσία των Harry Sevoyan και Olesya Shlyakhtych, με τα σκηνικά του Andriy Zlobin, τα κοστούμια του Sergey Vasilyev και σχεδιασμό video art του Evgeniy Faraponov.

Για μικρούς και μεγάλους

Ο Ηλίας Καρελλάς επιστρέφει για 14η συνεχόμενη χρονιά με «Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στον Βόρειο Πόλο» (18/12 έως 5/1). Τα γράμματα των παιδιών δεν φτάνουν ποτέ στον παραλήπτη, τα ξωτικά εξαφανίζονται και το εργαστήρι του Άγιου Βασίλη δεν λειτουργεί. Ο Καραγκιόζης και η παρέα του καταφτάνουν στον Βόρειο Πόλο και ανακαλύπτουν ότι για όλα φταίει ο σκοτεινός Άρχοντας των Κατεψυγμένων. Μια νέα περιπέτεια σκιών, γεμάτη μουσικές επιτυχίες, αστεία και ανατροπές.

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Μουσική

Στις 27 Δεκεμβρίου, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής παρουσιάζει τα «Χριστούγεννα με Μότσαρτ σε όργανα εποχής», με το Κοντσέρτο για κλαρινέτο και τη Συμφωνία της Πράγας, με σολίστ τον Σπύρο Μουρίκη και υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Χριστόπουλου.

Πρωτοχρονιά

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Στις 29 και 30 Δεκεμβρίου, η «Πρωτοχρονιά στο Μπρόντγουεϊ» φέρνει στο Μέγαρο τις πιο αγαπημένες μελωδίες των μιούζικαλ, με τη Βάσια Ζαχαροπούλου, τη Δήμητρα Κωτίδου, τον Γιάννη Καλύβα και τον Μάριο Σαραντίδη, υπό τον Στάθη Σούλη. Το νέο έτος ανοίγει στις 4 Ιανουαρίου με την «Πρωτοχρονιά με άρωμα Βιέννης», μια συναυλία με έργα της οικογένειας Στράους, υπό τον Κορνήλιο Μιχαηλίδη.

Γιορτινή ατμόσφαιρα για όλους

Τραγούδια, κάλαντα και μελωδίες στο Φουαγέ των Μουσών

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Κάλαντα στο Μέγαρο Μουσικής – Φωτογραφία Χάρης Ακριβιάδης

Απογευματινές συναυλίες δίπλα στο Παγοδρόμιο, με ελεύθερη είσοδο

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Σάββατο 19 – Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2026

Πριν ή μετά την παράσταση αλλά και για μια ατμοσφαιρική βόλτα, ξεχωριστές χορωδίες ερμηνεύουν αγαπημένες γιορτινές μελωδίες!

Παγοδρόμιο στο Μέγαρο

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Δεκέμβριος 2026 – Φεβρουάριος 2027

Ένα από τα πιο εορταστικά παγοδρόμια της Αθήνας λειτουργεί και φέτος στο Αίθριο του Μεγάρου.

Το Παγοδρόμιο του Μεγάρου Μουσικής – Φωτογραφία Χάρης Ακριβιάδης

Μια φωτισμένη ολόλευκη παγοπίστα 350 τ.μ. με ειδικό στέγαστρο και το φιλικό προσωπικό της Ice Arena περιμένει όλους τους επισκέπτες του Παγοδρομίου, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Δώρα είναι στο M-Shop

Όπως κάθε χρόνο στο M-Shop του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών βρίσκουμε δώρα για όλους.

Ανοικτό καθημερινά από τις 10:00 μέχρι τις 21:00, στο φουαγέ.