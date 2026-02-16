Mε μία συναυλία πραγματικά παγκόσμιας κλάσης, από τη London Philharmonic Orchestra, από τις κορυφαίες συμφωνικές ορχήστρες του κόσμο υπό τη μουσική διεύθυνση του Πάαβο Γιέρβι, έναν από τους πλέον περιζήτητους μαέστρους της εποχής μας, ανοίγει πανηγυρικά το φετινό Φεστιβάλ της Άνοιξης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Ο Εσθονός αρχιμουσικός ξεχωρίζει για την αφοπλιστική ακρίβεια της τεχνικής του, τη διαύγεια της φόρμας και τη μεγάλη, αβίαστη αναπνοή των ερμηνειών του – στοιχεία που τον καθιστούν ιδανικό οδηγό τόσο στο ρομαντικό όσο και στο συμφωνικό ρεπερτόριο του ύστερου 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα.

Στο πρώτο μέρος της συναυλίας, το ενδιαφέρον στρέφεται στο Δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ένα έργο σπάνια παρουσιαζόμενο, όσο και απαιτητικό. Στο πιάνο εμφανίζεται ο Alexandre Kantorow (Αλεξάντρ Καντορό), ο πρώτος Γάλλος πιανίστας που κατέκτησε το Α΄ Βραβείο στον Διαγωνισμό Τσαϊκόφσκι –αναμετρώμενος μάλιστα με αυτό ακριβώς το κοντσέρτο. Πέρα από τη δεξιοτεχνική του λάμψη, το έργο κρύβει μια απροσδόκητη εσωτερική ισορροπία: στο μεσαίο μέρος, το κοντσέρτο μεταμορφώνεται στιγμιαία σε ένα είδος τριπλού κοντσέρτου, με το πιάνο να συνομιλεί ισότιμα με το βιολί και το βιολοντσέλο.

Στο δεύτερο μέρος της βραδιάς, ο Γιάν Σιμπέλιους παίρνει τον λόγο με τη Δεύτερη Συμφωνία του — ένα έργο-ορόσημο του συμφωνικού ρεπερτορίου. Από το σκοτεινό, υπόγειο Andante έως το επιβλητικό φινάλε, η μουσική του Φινλανδού συνθέτη αρθρώνει ένα πανανθρώπινο αφήγημα ελπίδας, ελευθερίας και αναγέννησης. Η «Άνοιξη» εδώ δεν είναι μόνο εποχή, αλλά ιδέα και υπόσχεση.

Info

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Σάββατο 7 Μαρτίου, 20:30

Τιμές εισιτηρίων 25 € (εκπτωτικά) • 35 € • 50 € • 65 € • 80 €• 95 € • 110 €

Εισιτήρια 210 72 82 333, www.megaron.gr