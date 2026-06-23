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Η Γερμανική Φιλαρμονική Δωματίου της Βρέμης, υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Καρύδη, ερμήνευσε το «Αυτοκρατορικό» κοντσέρτο με σολίστ τον Λούκας Στέρνατ.

Η απαιτητική παραγωγή υλοποιήθηκε από 150 τεχνικούς και καλλιτέχνες, ενώ η σκηνοθεσία της τηλεοπτικής μετάδοσης ανήκε στον έμπειρο Μίκαελ Μπάιερ.

Η εκδήλωση προβλήθηκε στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, προσελκύοντας πάνω από 20 εκατομμύρια τηλεθεατές στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ZDF.

Παράλληλα, 3.368 θεατές παρακολούθησαν ζωντανά τη συνολική ευρωπαϊκή διοργάνωση μέσω μεγάλης οθόνης στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής.

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Μια σπουδαία σελίδα καλλιτεχνικής ιστορίας που σπάνια επαναλαμβάνεται, έγραψε -ακόμη μία φορά- το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 21 Ιουνίου, ημέρα της Γιορτής της Μουσικής, καθώς η Αθήνα ενώθηκε ζωντανά -σε ώρα prime time – με δέκα ακόμα ευρωπαϊκές πόλεις μέσα από το Europiano, το πανευρωπαϊκό τηλεοπτικό εγχείρημα της ARTE και του ZDF με τα μεγάλα κοντσέρτα για πιάνο της Ευρώπης.

Η ελληνική συμμετοχή κινηματογραφήθηκε στον Λόφο της Πνύκας -λίκνο της αθηναϊκής δημοκρατίας- που για μια βραδιά μετατράπηκε σε σκηνή διεθνούς τηλεοπτικής παραγωγής υψηλών απαιτήσεων.

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Η Deutsche Kammerphilharmonie Bremen(Γερμανική Φιλαρμονική Δωματίου της Βρέμης), υπό τη μουσική διεύθυνση του Κωνσταντίνου Καρύδη και με σολίστ τον Λούκας Στέρνατ, ερμήνευσε το Κοντσέρτο αρ. 5 για πιάνο και ορχήστρα του Μπετόβεν, γνωστό ως «Αυτοκρατορικό», με φόντο τον αττικό ουρανό και την Ακρόπολη.

Πίσω από αυτή την εικόνα υπήρξε μια παραγωγή εξαιρετικής πολυπλοκότητας -δεκάδες τεχνικοί και καλλιτέχνες από τη Γερμανία και την Ελλάδα, αναρίθμητες ώρες προετοιμασίας, και η απαίτηση να αποδοθεί άψογα ένα από τα μεγαλύτερα έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου σε έναν υπαίθριο χώρο που δεν είναι αίθουσα συναυλιών, με όποιο απρόοπτο τυχόν συνεπάγεται.

Σκηνοθέτης εικόνας ήταν ο Μίκαελ Μπάιερ -ο άνθρωπος που σκηνοθετεί την Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία των Φιλαρμονικών της Βιέννης, τη μεγαλύτερη τηλεοπτικά μεταδιδόμενη συναυλία κλασικής μουσικής στον κόσμο. Την παραγωγή ανέλαβε η Unitelblue -ο νέος κλάδος παραγωγής της θρυλικής γερμανικής Unitel, που για δεκαετίες αποτελεί την κορυφαία εταιρεία παραγωγής και διανομής κλασικής μουσικής και όπερας για την τηλεόραση παγκοσμίως.

Η άψογη συνεργασία 150 ατόμων από το Μέγαρο Μουσικής, την Unitel blue και την ελληνική Viewmaster, έδωσε μια τηλεοπτική παραγωγή υψηλών προδιαγραφών στον αρχαιολογικό χώρο της Πνύκας -σκηνή, κερκίδες, φωτισμός, ήχος και υπερσύγχρονο Van τηλεοπτικής μετάδοσης. Συνολικά 11 κάμερες -συμπεριλαμβανομένου ενός drone- κάλυψαν την εκδήλωση σε δύο ημέρες γυρισμάτων που παρήγαγαν εκατοντάδες ώρες οπτικοακουστικού υλικού.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ZDF – Πάνω από 20 εκατομμύρια τηλεθεατές

Η απήχηση ήταν εντυπωσιακή. Τις ημέρες που προηγήθηκαν της εκδήλωσης, το ZDF συμπεριέλαβε το Europiano στο πολιτιστικό ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, με πλάνα από την Ακρόπολη και την Πνύκα να εμφανίζονται στις γερμανικές οθόνες.

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Αποκορύφωμα της κάλυψης ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σαββάτου 20 Ιουνίου, που συγκέντρωσε πάνω από 20 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Παράλληλα, στον Κήπο του Μεγάρου, 3.368 θεατές παρακολούθησαν ζωντανά σε μεγάλη οθόνη το σύνολο των ευρωπαϊκών συναυλιών, από τις 16:30 έως τις 23:00. Συγκινητική ήταν και η συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας και της Καμεράτας του εμπόλεμου Κιέβου.

Ήταν η τρίτη κατά σειρά συνεργασία του Μεγάρου με την Unitel, μετά τη συναυλία της Utopia στους Δελφούς υπό τον Θεόδωρο Κουρεντζή, και του Apollon Ensemble με σολίστ τον Λεωνίδα Καβάκο στην Αρχαία Μεσσήνη.

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Το κοινό μπορεί να απολαύσει αυτή την μαγική μουσική «σκυταλοδρομία» μέσω του site του Μεγάρου στο https://www.megaron.gr/europiano-giorti-tis-mousikis/