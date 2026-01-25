Μια μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στην Κύπρο, στη μνήμη, την ταυτότητα και τη διαρκή της πορεία από το μαρτύριο προς την Ανάσταση, παρουσιάζεται τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η συναυλία «Κύπρος του Μαρτυρίου και της Ανάστασης», σε μουσική του Νικόλα Θωμά και ποίηση του Γιώργου Πετούση, αποτελεί ένα καινούργιο, πρωτότυπο έργο, αφιερωμένο στην ιστορία, τις πληγές αλλά και την πνευματική αντοχή του κυπριακού λαού. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση πενήντα και πλέον χρόνων από την τουρκική εισβολή και την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης από την Κυπριακή Δημοκρατία, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας& του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και με διοργάνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο ορατόριο, όπου θα ακουστούν μελοποιημένα ποιήματα από τις ποιητικές συλλογές του Γιώργου Πετούση, τα οποία μιλούν με ένταση και λυρισμό για τη διαχρονική, πολυώδυνη ιστορία του νησιού – από τα βάθη των αιώνων έως τη σύγχρονη τραγωδία της εισβολής και της κατοχής.

Την επιλογή των ποιημάτων και τη μελοποίησή τους υπογράφει ο μουσικοσυνθέτης Νικόλας Θωμάς, δημιουργώντας ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στον θρήνο και την ελπίδα, τη μνήμη και την προοπτική της ανάστασης.

Με λόγο, εικόνα και μουσική οι θεατές της μεγαλειώδους αυτής παράστασης θα ταξιδέψουν στην ιστορία και τον πολιτισμό της μαρτυρικής μεγαλονήσου, θα θυμηθούν τραγικές στιγμές της τουρκικής εισβολής του 1974, αλλά και θα ενισχύσουν στην καρδιά τους την ελπίδα της ανάστασης του κυπριακού λαού που, ενωμένος, ποθεί να συνεχίσει την ιστορική του διαδρομή. Κυρίως όμως, θα ψηλαφίσουν, μέσα από την ιστορία της Κύπρου, τη διαχρονική σύγκρουση πολιτισμού και βαρβαρότητας, ειρήνης και πολέμου, θανάτου και ανάστασης.

Στη σκηνή της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη, η Sinfonietta Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη, ερμηνεύει το έργο σε ενορχήστρωση του Ντίνου Γεωργούντζου& εναρμόνιση Χρυσούλας Τσιμούρη. Τα κείμενα υπογράφει ο Ηλίας Λιαμής.

Η αφίσα της συναυλίας

Συμμετέχουν οι ερμηνευτές:

Δημήτρης Μπάσης, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Πέννυ Μπαλτατζή, ΜιρέλαΠάχου, Κωνσταντίνος Βελιώτης, καθώς και ο βαρύτονος Κύρος Πατσαλίδης, ενώ αφηγητής είναι ο Θανάσης Βισκαδουράκης.

Ιδιαίτερη θέση στη συναυλία κατέχει η συμμετοχή σημαντικών χορωδιών από την Ελλάδα και την Κύπρο. Στο έργο λαμβάνουν μέρος η χορωδία «ΕΠΤΑΧΟΡΔΗ ΛΥΡΑ» Αγ. Ευθυμίου Κερατσινίου, η Μικτή, Παιδική και Νεανική Χορωδία της Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου, η Μικτή Χορωδία CANTUSATENASκαι η παιδική χορωδία CHOEURDUCOEURτης Ελληνογαλλικής Σχολής «Άγιος Ιωσήφ».

Με έντονο συμβολισμό, οι παιδικές και νεανικές χορωδίες από την Κύπρο —η Χορωδία του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού «ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ» και η Παιδική Χορωδία «FUTUREACADEMYOFARTS» της Λευκωσίας— θα εμφανιστούν ζωντανά μέσω οθόνης, ενώνοντας τις φωνές τους με τις χορωδίες επί σκηνής, σε μια συγκινητική πράξη μνήμης, ενότητας και ελπίδας.

Η συναυλία «Κύπρος του Μαρτυρίου και της Ανάστασης» δεν είναι απλώς ένα μουσικό γεγονός· είναι μια τελετουργία μνήμης, ένας φόρος τιμής στην ιστορική αλήθεια και μια πράξη πίστης στη δύναμη της τέχνης να ενώνει, να θυμίζει και να φωτίζει.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνία: Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ώρα: 20:00

Χώρος: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

Τιμές εισιτηρίων: €15, €11, €8, €4, €2,50 (εκπτωτικό)