Σε εθνικό πένθος έχει βυθιστεί η Αυστραλία για τα 16 θύματα του μακελειού στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ, όταν πατέρας και γιος άρπαξαν τα όπλα τους και σκόρπισαν το θάνατο. Ανάμεσα στα 15 θύματα )το 16ο είναι ένας από τους δράστες) είναι η 10 χρονη Matilda Poltavchenko η οποία ζούσε με την οικογένειά της στο Σίδνεϊ και αδυνατούν να δεχθούν ότι το παιδί τους χάθηκε τόσο άδικα.

Το χαρούμενο και ζωηρό παιδί, όπως την περιγράφουν, ήταν στην γνωστή παραλία του Σίδνεϊ λόγω της εβραϊκής εκδήλωση, μαζί με συγγενείς της.

Advertisement

Advertisement

«Χθες η αγαπημένη μου ανιψιά, η Ματίλντα, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόντι. Δεν ξέρω πώς θα ξεπεράσουμε τέτοια θλίψη».», έγραψε η θεία της στα social media θέλοντας να αποχαιρετήσει την 10χρονη.

«Ήμουν η καθηγήτρια ξένων γλωσσών της Ματίλντα και την γνώριζα ως ένα χαρούμενο και ζωηρό παιδί που έφερνε φως σε όλους γύρω της», δήλωσε η διοργανώτρια GoFundMe που δημιουργήθηκε για να παρέχει χρήματα στη μητέρα του κοριτσιού. «Χθες, ενώ γιορτάζαμε τη Χανουκά, η νεαρή της ζωή χάθηκε με τραγικό τρόπο. Η μνήμη της θα ζει στις καρδιές μας», συνέχισε.

Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 7 από τα 15 θύματα, μεταξύ των οποίων είναι:



Ο Τίμπορ Βάιτσεν αναγνωρίστηκε ως ένα από τα θύματα αφού τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ προστάτευε τη σύζυγό του από τα πυρά. Χάρη στον ηρωισμό του, η αγαπημένη του κατάφερε να επιζήσει. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Τίμπορ Βάιτσεν του οποίου ο γιος εργάζεται ως ηχολήπτης του ABC, πέθανε ακαριαία.

Ο ραβίνος Έλι Σλάνγκερ ήταν επικεφαλής της ιεραποστολής Χαμπάντ στο Μπόντι, όπου είχε υπηρετήσει την κοινότητα για σχεδόν δύο δεκαετίες. Ο γεννημένος στη Βρετανία, πατέρας 5 παιδιών, ήταν ένας από τους διοργανωτές της εκδήλωσης Χανουκά δίπλα στη θάλασσα, η οποία έγινε στόχος των ενόπλων.

Ο Ραβίνος Γιάκοφ Λεβιτάν υπηρέτησε ως γραμματέας του Beth Din του Σίδνεϊ και εργάστηκε στο Κέντρο BINA, σύμφωνα με το Chabad – έναν παγκόσμιο οργανισμό με έδρα το Μπρούκλιν που είναι αφιερωμένος στη διάδοση της εβραϊκής πίστης και των παραδόσεων σε όλο τον κόσμο. Ενώ βρισκόταν στην εκδήλωση, ο Ραβίνος Λεβιτάν μοίραζε μικρά, μαύρα δερμάτινα κουτιά στους παρευρισκόμενους.

Ο Άλεξ Κλάιτμαν, επιζών του Ολοκαυτώματος, σκοτώθηκε επίσης ενώ προστάτευε τη σύζυγό του, με την οποία ήταν ζευγάρι για περίπου 60 χρόνια. Η σύζυγός του, Λάρισα Κλάιτμαν, δήλωσε στην Daily Mail ότι ο σύζυγός της την προστάτευε από τις σφαίρες όταν δέχτηκε θανάσιμα τα πυρά.

Advertisement

«Νομίζω ότι τον πυροβόλησαν επειδή σηκώθηκε για να με προστατεύσει, στο πίσω μέρος του κεφαλιού», είπε. Ήταν παντρεμένοι εδώ και 57 χρόνια,ενώ είχαν ταξίδεψε από το Ματράβιλ, ένα προάστιο του Σίδνεϊ, για να γιορτάσουν τη Χανουκά με άλλους Εβραίους.

Ο Ρούβεν Μόρισον πέθανε λίγο αφού συνάντησε τον φίλο του Βλαντιμίρ στην εκδήλωση του Χανουκά. Ο συγκινημένος Βλαντιμίρ είπε ότι θα είχε παγιδευτεί στους πυροβολισμούς αν δεν χρειαζόταν να βρει πάρκινγκ. «Τα είδα όλα και τώρα ο καλύτερός μου φίλος είναι νεκρός. Πέθανε μπροστά μου», είπε στην Daily Mail. «Είχα περπατήσει περίπου 50 μέτρα όταν άκουσα τους πυροβολισμούς και γύρισα και εκεί ήταν μια Κινέζα με το παιδί της, και είπα “κατεβείτε κάτω!” και ίσως αυτό να με έσωσε κι εμένα».

«Οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν και κοίταξα ψηλά και είδα τον τύπο να πυροβολεί από τη γέφυρα από πάνω προς την περιοχή του Χανουκά». «Τότε υπήρχε ένας ντετέκτιβ από την άλλη πλευρά που άρχισε να πυροβολεί τον δράστη που ήταν πεσμένος στο έδαφος.

Advertisement

«Υπήρξαν κι άλλοι πυροβολισμοί και μετά ο Ρούβεν χτυπήθηκε. Προσπαθούσε να κάνει τους ανθρώπους να κατέβουν από τη μέση και ίσως να αφοπλίσει τον δράστη που ήταν στο έδαφος, περπατούσε προς το μέρος του για να τον αντιμετωπίσει.» «Αλλά μετά τον πυροβόλησαν – τον ​​χτύπησαν στα νεφρά, νομίζω. Ήμουν εκεί όταν πέθανε».

Ο 27χρονος Γαλλοεβραίος Νταν Ελκαγιάμ είχε μετακομίσει στην Αυστραλία για να εργαστεί ως μηχανικός πριν από περίπου ένα χρόνο, ανέφερε η εφημερίδα Le Parisien. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό επιβεβαίωσε τον θάνατο του στο X.

Έγραψε ότι ο Πάρις αισθάνεται «απέραντη θλίψη» για την είδηση ​​και θρηνεί «με την οικογένειά του και τους αγαπημένους του, με την εβραϊκή κοινότητα και τον πενθόντα αυστραλιανό λαό».

Advertisement

Επίσης, μεταξύ των νεκρών είναι ένας Ισραηλινός ενώ τραυματισμένοι σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται σε νοσοκομείο και 2 αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο και προσπάθησαν να σταματήσουν τους δράστες.

Ο ένας αστυνομικός πυροβολήθηκε στον ώμο και την κοιλιά ενώ ο δεύτερος πυροβολήθηκε στο πρόσωπο και νοσηλεύεται σε οφθαλμολογικό νοσοκομείο. Κινδυνεύει να χάσει το μάτι του.

Στο νοσοκομείο παραμένει και ο ήρωας της επίθεσης, ο 43χρονος Άχμεντ αλ Άχμεντ, πατέρας 2 παιδιών ο οποίος πολέμησε γενναία τον έναν από τους 2 δράστες για τον ακινητοποιήσει. Η οικογένεια του δήλωσε ότι παραμένει στο νοσοκομείο μετά τη χειρουργική επέμβαση για τραύματα από σφαίρες.

Advertisement

Advertisement