Ένας σεισμός μεγέθους 4,4 ρίχτερ ταρακούνησε τη Νάπολη της Ιταλίας, στη 1:25 τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/3), με τον αριθμό των τραυματιών να έχει φτάσει τους 13.

Οι κάτοικοι, υπό το φόβο μετασεισμών, προτίμησαν να περάσουν την υπόλοιπη νύχτα στους δρόμους ή στα αυτοκίνητα τους.

Συγκεκριμένα, ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 3 χιλιομέτρων στην ακτή, μεταξύ Pozzuoli και Bagnoli και έγινε αισθητός στην πόλη της Νάπολη, ταρακουνώντας τα κτίρια και καταστρέφοντας τα ερείπια. Παράλληλα, σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος σε αρκετά σημεία της πόλης.

Στην περιοχή Bagnoli, μια γυναίκα εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από τα ερείπια του σχεδόν κατεστραμμένου σπιτιού της, φέροντας ελαφρά τραύματα. Μετά από τον κύριο σεισμό, ακολούθησαν έως και 6 μικρότεροι μετασεισμοί.

Η Νάπολη βρίσκεται στη Φλεγραία Πεδία, μια καλδέρα, ιδιαίτερα επιρρεπή στους σεισμούς. Μάλιστα, η κλίμακα του σημερινού σεισμού ισοδυναμεί με αυτή ενός περσινού σεισμού (σ.σ. Μάιος 2024), που αποτέλεσε τον μεγαλύτερο στην καλδέρα, τα τελευταία 40 χρόνια.

Στον δρόμο και στα αυτοκίνητα τους πέρασαν το υπόλοιπο του βραδιού πολλοί Ναπολιτάνοι. Το καμπαναριό της τοπικής εκκλησίας υπέστη ζημιές, την ώρα που σε πολλά αυτοκίνητα έσπασε το παρμπρίζ.

Ο δήμαρχος του Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, έκανε λόγο για δύσκολη νύχτα, χωρίς όμως πολλές σημαντικές ζημιές. Τα σχολεία της περιοχής παρέμειναν κλειστά για σήμερα (13/3), έως ότου πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι στατικής επάρκειας των κτιρίων.

Ο κυβερνήτης της Καμπανίας, Βιντσέντσο ντε Λούκα, ζήτησε «την ενεργοποίηση της κατάστασης κινητοποίησης της Εθνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας», ενώ πρόσθεσε πως ξεκίνησε το στήσιμο μια σταθερής δομής στην πρώην ΝΑΤΟϊκή βάση στο Μπανιόλι, όπου χθες το βράδυ δεκάδες πολίτες έσπευσαν να βρουν καταφύγιο ενώ ήταν κλειστή.

«Το σενάριο της εκκένωσης δεν πρέπει να αποκλειστεί», τόνισε ο Ιταλός υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νέλο Μουσουμέτσι.

Αν και «προς το παρόν, το INGV (Ιταλικό Γεωδυναμικό) μας λέει ότι αναμένεται μια ακολουθία δονήσεων, ωστόσο καμία από αυτές δεν υποδεικνύει επικείμενη (ηφαιστειακή) δραστηριότητα», δήλωσε ο υπουργός στο ιταλικό δημόσιο κανάλι Rainews24.

«Τα κτίρια δεν είναι ποτέ ασφαλή. Μπορεί κανείς να παρέμβει για να μειώσει την έκθεση σε κίνδυνο, αλλά μηδενικός κίνδυνος δεν υπάρχει. Όσοι ζουν σε αυτή την περιοχή γνωρίζουν ότι πρέπει να “συζούν” με τον κίνδυνο» πρόσθεσε ο Μουσουμέτσι.

Οι τοπικές Αρχές φαίνονται να ανησυχούν για την αυξημένη ταχύτητα του «βραδυσεισμού», της παραμόρφωσης δηλαδή του εδάφους, που οδηγεί σε ανύψωση ή καθίζηση της εκάστοτε περιοχής γης.

