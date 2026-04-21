Περίπου πενήντα ποδοσφαιριστές της Serie A στην Ιταλία εμπλέκονται σε ένα πρωτοφανές για την χώρα ερωτικό σκάνδαλο και μάλιστα εξετάζονται αναφορές που κάνουν λόγο για ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη μίας νεαρής γυναίκας.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, το κύκλωμα αρχισε τις «μαζώξεις» με συνοδούς πολυτελείας από το 2019 και δρούσε κανονικά την περίοδο του covid όταν απαγορεύονταν οι συναθροίσεις εξαιτίας της πανδημίας.

Advertisement

Advertisement

Τα παράνομα κέρδη έχουν ξεπεράσει τις 194.000 ευρώ, ενώ το κύκλωμα φαίνεται ότι δρούσε σε πολυτελή ξενοδοχεία και εστιατόρια στο Μιλάνο, καθώς και σε βίλες στην Μύκονο κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα, αρκετοί αθλητές προέρχονται από την Μίλαν, την Ίντερ και την Γιουβέντους. Μάλιστα, στην υπόθεση εμπλέκεται και οδηγός της Formula 1 που φέρεται να ζήτησε από το παράνομο πρακτορείο μία κοπέλα επί πληρωμή.

(Με πληροφορίες από La Gazzetta dello Sport)