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Μετά από μήνες σχετικής ηρεμίας σε μια υπόθεση που έχει απασχολήσει εκτενώς την κοινή γνώμη στην Αργεντινή και όχι μόνο, επανήλθε στο προσκήνιο η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Μάουρο Ικάρντι και τη Γουάντα Νάρα, με νέα εξέλιξη που αφορά το αίτημα διατροφής.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Γουάντα Νάρα προσέφυγε στα δικαστήρια του Μιλάνου, διεκδικώντας συγκεκριμένο ποσό ως διατροφή από τον πρώην σύζυγό της. Η ίδια εκτιμούσε ότι η ιταλική δικαιοσύνη θα ήταν πιο ευνοϊκή στην αποδοχή του αιτήματός της. Ωστόσο, η δικαστής που χειρίστηκε την υπόθεση, αφού εξέτασε αναλυτικά τα οικονομικά δεδομένα και των δύο πλευρών, απέρριψε το αίτημα, δικαιώνοντας τον Ικάρντι.

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Σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο που παρουσιάστηκε σε εκπομπή lifestyle στην Αργεντινή, δεν συντρέχει λόγος καταβολής διατροφής προς τη Γουάντα Νάρα, καθώς τα εισοδήματα και η περιουσιακή της κατάσταση υπερβαίνουν σημαντικά εκείνα του ποδοσφαιριστή.

«Η Ιταλίδα δικαστής, αφού εξέτασε την οικονομική κατάσταση της Γουάντα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Μάουρο δεν πρέπει να της πληρώνει διατροφή, επειδή η ίδια διαθέτει πολύ υψηλά εισοδήματα και σημαντική ακίνητη περιουσία. Είναι οικονομικά ισχυρότερη από τον Μάουρο, συνεπώς δεν στοιχειοθετείται σχετικό δικαίωμα», ανέφερε η Λάρα Πίρο, δικηγόρος του Ικάρντι.

Η απόφαση δεν περιορίστηκε στην απόρριψη του αιτήματος, αλλά έθεσε και νέο πλαίσιο ως προς τη συμμετοχή στα έξοδα των παιδιών.

«Δεδομένης της οικονομικής ευρωστίας της, η Γουάντα Νάρα οφείλει να καλύπτει το 50% των εξόδων διατροφής των παιδιών. Και οι δύο πλευρές διαθέτουν υψηλή οικονομική επιφάνεια, επομένως η επιβάρυνση πρέπει να είναι ισότιμη», σημείωσε η ίδια νομικός.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Γουάντα Νάρα φέρεται να ζήτησε την αναστολή της δίκης, καθώς και την εφαρμογή του δικαίου της Αργεντινής, αιτήματα που δεν έγιναν δεκτά από το δικαστήριο.

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Η έδρα έκρινε ότι αρμόζον είναι το δίκαιο του τόπου εκδίκασης της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη επιλογή εξυπηρετεί την προστασία του πιο ευάλωτου μέρους, σύμφωνα με τη σχετική ευρωπαϊκή νομολογία. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται:

«Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση δικαιώματος διατροφής στην κυρία Νάρα, δεδομένης της ηλικίας της, των επαγγελματικών της δυνατοτήτων που αποδεικνύονται από τα εισοδήματά της, καθώς και της συνολικής οικονομικής και περιουσιακής της κατάστασης».

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι τα εισοδήματα του ποδοσφαιριστή παρουσιάζουν μεταβλητότητα, καθώς εξαρτώνται από την αγωνιστική του απόδοση και τη διάρκεια των συμβολαίων του, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο για το επαγγελματικό του μέλλον μετά τη λήξη της συνεργασίας του με τη Γαλατασαράι.

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Η υπόθεση συνιστά σημαντική νομική εξέλιξη υπέρ του Μάουρο Ικάρντι, την ώρα που η δικαστική διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζεται σε άλλα ανοιχτά μέτωπα στην Αργεντινή.