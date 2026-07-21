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Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών, ζητώντας παράλληλα τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του άνδρα.

Η οικογένεια του θανόντος και τοπικοί αξιωματούχοι πήραν αποστάσεις από τους βανδαλισμούς, υπογραμμίζοντας ότι οι συγκρούσεις δεν εξυπηρετούν το αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης.

Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας κοντά στο κτίριο της νομαρχίας, χρησιμοποιώντας αντικείμενα και αυτοσχέδια οδοφράγματα για να επιτεθούν.

Η αστυνομία απάντησε κάνοντας εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και υδροφόρων οχημάτων προκειμένου να διαλύσει το πλήθος και να αποκαταστήσει την τάξη.

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Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει πυροδοτήσει στην Ιταλία η νύχτα βίαιων επεισοδίων που σημειώθηκε στο κέντρο της Μπολόνια, μετά τη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε για τον θάνατο του 42χρονου Αμπντεραχίμ Φακίρ κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης.

Η πρωθυπουργός της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι, καταδίκασε με κατηγορηματικό τρόπο τα επεισόδια, τονίζοντας ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Αμπντεραχίμ Φακίρ πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος, χωρίς καμία έκπτωση στη διαδικασία απόδοσης ευθυνών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι καμία αιτία δεν μπορεί να δικαιολογήσει επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.

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«Όσα συνέβησαν στην Μπολόνια είναι απαράδεκτα. Για τον θάνατο του Αμπντεραχίμ Φακίρ είναι αναγκαίο να διαπιστωθούν με απόλυτη αυστηρότητα τυχόν ευθύνες. Η αλήθεια πρέπει να αποκαλυφθεί χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς εξαιρέσεις. Όμως τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βία εναντίον των αστυνομικών», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile.



Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno.



Ma nulla può giustificare la violenza… July 21, 2026

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μελόνι υποστήριξε επίσης ότι όσοι εκμεταλλεύτηκαν την υπόθεση για να μετατρέψουν το κέντρο της Μπολόνια σε πεδίο συγκρούσεων, να επιτεθούν στις αστυνομικές δυνάμεις και να θέσουν σε κίνδυνο πολίτες, «δεν αναζητούσαν την αλήθεια, αλλά τη σύγκρουση».

Η οικογένεια του Φακίρ καταδικάζει τα επεισόδια

Αποστάσεις από τα βίαια περιστατικά κράτησε και η οικογένεια του 42χρονου. Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι όσοι προχώρησαν σε επιθέσεις και καταστροφές δεν υπηρετούν το αίτημα για αποκάλυψη της αλήθειας και απονομή δικαιοσύνης, αλλά αντίθετα διευκολύνουν όσους επιχειρούν να αποπροσανατολίσουν την υπόθεση.

In Bologna, Italy, a Moroccan man with a prior criminal record for drug offenses, resisting arrest, and assault died after allegedly going on a rampage and violently resisting police officers.



His own sister publicly demanded “revenge.”



Italian left-wing politicians, desperate… pic.twitter.com/rEPvGoemYR — Francesco 🇮🇹 (@SaP011) July 21, 2026

Στο ίδιο πνεύμα τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος της περιφέρειας Εμίλια-Ρομάνια, επισημαίνοντας ότι οι βανδαλισμοί και οι συγκρούσεις δεν έχουν καμία σχέση με τη διεκδίκηση δικαιοσύνης. Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους αστυνομικούς και τους διασώστες που δέχθηκαν επιθέσεις κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

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Συγκρούσεις μετά τη διαδήλωση

Τα επεισόδια ξέσπασαν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης συγκέντρωσης που είχε πραγματοποιηθεί στη μνήμη του Αμπντεραχίμ Φακίρ, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες πολίτες.

Στη συνέχεια, ομάδα διαδηλωτών κατευθύνθηκε προς την Πιάτσα Ρούζβελτ και το κτίριο της νομαρχίας, όπου ακολούθησαν συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, εκτοξεύτηκαν πέτρες, μπουκάλια, κροτίδες και διάφορα άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών. Οι διαδηλωτές έστησαν επίσης αυτοσχέδια οδοφράγματα χρησιμοποιώντας ποδήλατα, κάδους απορριμμάτων και μεταλλικά κιγκλιδώματα.

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Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, υδροφόρων οχημάτων και επανειλημμένες επιχειρήσεις διάλυσης του πλήθους.

Με πληροφορίες από Ansa

Πηγή φωτογραφιών: Reuters

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