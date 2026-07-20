Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ιταλική Δικαιοσύνη ανακοίνωσε ότι, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Τυνησίας, προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού, ο οποίος είχε ως δικαιούχους τον κοσμηματοπώλη Μάριο Ροτζέρο και τη σύζυγό του.

Τα χρήματα είχαν μεταφερθεί στην Τυνησία από την Ιταλία, έπειτα από πρωτοβουλία αλληλεγγύης πολιτών, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των εξόδων των δικηγόρων υπεράσπισης του 72χρονου κοσμηματοπώλη. Ωστόσο, οι ιταλικές δικαστικές αρχές εκτιμούν ότι στην πραγματικότητα ο Ροτζέρο σχεδίαζε να ταξιδέψει στη βόρεια Αφρική και να αποφύγει τη σύλληψη, καταφεύγοντας στην Τυνησία.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, τα οποία μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το ποσό που κατασχέθηκε αναμένεται πλέον να διατεθεί ως προκαταβολή για την προσωρινή αποζημίωση που επιδικάστηκε υπέρ των συγγενών των δύο ληστών που ο Μάριο Ροτζέρο σκότωσε στις 21 Απριλίου 2021, την ώρα που απομακρύνονταν από το κατάστημά του.

Το συνολικό ύψος της προσωρινής αποζημίωσης ανέρχεται σε 480.000 ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και αποζημίωση προς τον τρίτο ληστή, ο οποίος είχε τραυματιστεί από τα πυρά του Ροτζέρο κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι ο κοσμηματοπώλης είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές το 2005, όταν είχε απειλήσει με περίστροφο που κατείχε νόμιμα τον πρώην αρραβωνιαστικό της κόρης του, καθώς και τους γονείς του. Μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, του αφαιρέθηκε η άδεια οπλοφορίας και καταδικάστηκε, αφού αποδέχθηκε την ευθύνη του, σε ποινή φυλάκισης δύο μηνών.