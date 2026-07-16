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Το κράτος θα παρέχει σε άτομα κάτω των είκοσι πέντε ετών νέα ταυτότητα, κατοικία και εκπαίδευση σε διαφορετικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αποκοπή των νέων από το οργανωμένο έγκλημα, καθώς πολλές εγκληματικές οργανώσεις βασίζονται στην κληρονομική διαδοχή της εξουσίας.

Η πρωτοβουλία βασίζεται σε πρόγραμμα του δικαστή Ρομπέρτο Ντι Μπέλα, το οποίο υποστηρίχθηκε ακόμη και από μητέρες που επιθυμούσαν να προστατεύσουν τα παιδιά τους.

Παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η παρέμβαση στην οικογενειακή δομή, το μέτρο αναμένεται να ωφελεί περίπου τετρακόσια παιδιά κάθε χρόνο.

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Η ιταλική κυβέρνηση σχεδιάζει ένα νέο μέτρο για να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα και να βοηθήσει τα παιδιά και τους νέους που μεγάλωσαν σε οικογένειες της μαφίας να αποκοπούν από αυτόν τον χώρο.

Ιταλικός νόμος δίνει στα παιδιά των μαφιόζων την ευκαιρία να ξεφύγουν από το έγκλημα

Σύμφωνα με τον Guardian, το ιταλικό κράτος θα προσφέρει σε παιδιά ηλικίας κάτω των 25 ετών και σε άλλους στενούς συγγενείς αρχηγών της μαφίας την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα νέο σπίτι σε άλλη πόλη, ένα νέο σχολείο και αν χρειαστεί, μια νέα ταυτότητα, μακριά από τον κίνδυνο της μαφίας. Αναμένεται ότι περίπου 400 παιδιά που γεννήθηκαν σε οικογένειες της μαφίας θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα κάθε χρόνο. Την Τετάρτη, το νομοσχέδιο «ελεύθερη επιλογή» εγκρίθηκε οριστικά από τη Γερουσία.

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Σε πολλές ιταλικές μαφιόζικες φατρίες, η εξουσία μεταβιβάζεται από τη μία γενιά στην επόμενη. Ενώ η κληρονομική διαδοχή δεν αποτελεί σταθερό κανόνα στη σικελική Κόζα Νόστρα ή στη ναπολιτάνικη Καμόρα, είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα της καλαβριανής Ντράγκετα, μιας από τις ισχυρότερες εγκληματικές οργανώσεις στον κόσμο, όπου συχνά αναμένεται ο γιος ενός αφεντικού να κληρονομήσει τη θέση του πατέρα του ως επικεφαλής.

Αυτοί οι δεσμοί αίματος έχουν καταστήσει από καιρό την Ντράγκετα εξαιρετικά δύσκολη για να διεισδύσει κάποιος από τις Αρχές και σε μεγάλο βαθμό ανθεκτική στο σύστημα των «πεντίτι» – πρώην μελών της μαφίας που επιλέγουν να συνεργαστούν με τις αρχές. Για πολλούς, η ομολογία των εγκλημάτων θα σήμαινε προδοσία όχι μόνο των συναδέλφων τους, αλλά και των ίδιων των πατέρων, των παππούδων και των θείων τους.

Ora c’è una legge per dare alternative a chi cresce in famiglie mafiosehttps://t.co/AvwvepwmkF — Il Post (@ilpost) July 16, 2026

Παρά τις μαζικές συλλήψεις και τη σειρά μεγάλων δικών με εκατοντάδες κατηγορούμενους, η οργάνωση έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ανθεκτική. Καθώς οι πατέρες και οι παππούδες εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, συχνά σε φυλακές υψίστης ασφαλείας, οι γιοι και άλλοι νεότεροι συγγενείς αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο τη θέση τους, συχνά ενώ βρίσκονται ακόμη στην εφηβεία.

Αφού ανέλαβε τη θέση του προέδρου του δικαστηρίου ανηλίκων στη Ρέτζιο Καλαβρία το 2011, ο Ρομπέρτο Ντι Μπέλα θέσπισε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα επιτήρησης, το οποίο επέτρεπε στις αρχές να απομακρύνουν τα παιδιά από τις πιο επικίνδυνες οικογένειες της Ντράγκετα και να τα μεταφέρουν σε άλλο περιβάλλον μέχρι να συμπληρώσουν τα 18 τους χρόνια.

Με τη στήριξη εκπαιδευτικών, κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, τα παιδιά αυτά έλαβαν βοήθεια ώστε να ολοκληρώσουν τη μόρφωσή τους και να χτίσουν μια ζωή μακριά από το οργανωμένο έγκλημα. Οι γονείς που συνέχιζαν να παρασύρουν τα παιδιά τους σε εγκληματικές δραστηριότητες κινδύνευαν να χάσουν τα γονικά τους δικαιώματα. Ο Ντι Μπέλα ονόμασε το πρόγραμμα «Liberi di Scegliere» – που σημαίνει «ελεύθεροι να επιλέξουν».

Η πρωτοβουλία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο Ντι Μπέλα κατηγορήθηκε ότι διαλύει οικογένειες και καταγγέλθηκε από πολιτικούς, σχολιαστές και τμήματα της Εκκλησίας, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η απομάκρυνση των παιδιών από τους γονείς τους, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις, ισοδυναμούσε με επίθεση κατά της οικογένειας. Ένας φυλακισμένος αρχηγός της μαφίας απείλησε τον δικαστή υπενθυμίζοντάς του ότι όλοι έχουν παιδιά.

Tο πρόγραμμα έλαβε υποστήριξη από πλευρές που ο δικαστής δεν περίμενε. Ο Ντι Μπέλα ανέφερε ότι μητέρες από οικογένειες της Ντράγκετα, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων ισχυρών αρχηγών, είχαν αρχίσει να του ζητούν κρυφά να απομακρύνει τους γιους τους από την Καλαβρία, λέγοντάς του ότι φοβόντουσαν ότι, διαφορετικά, θα κατέληγαν στη φυλακή ή νεκροί.