Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο ακροδεξιός πολιτικός Ρομπέρτο Βανάτσι ανήρτησε βίντεο τεχνητής νοημοσύνης όπου εμφανίζεται ως Ρωμαίος στρατηγός να διατάζει την εκτέλεση πολιτικών αντιπάλων του.

Στη σκηνή απεικονίζονται οι Τζουζέπε Κόντε, Έλι Σλάιν, Ρομάνο Πρόντι και Λάουρα Μπολντρίνι να απειλούνται από ένα λιοντάρι μέσα σε ρωμαϊκή αρένα.

Η αντιπολίτευση αντέδρασε έντονα καταγγέλλοντας το βίντεο ως προτροπή στη βία και σοβαρή απειλή κατά της σωματικής ακεραιότητας των πολιτικών προσώπων.

Ο Βανάτσι απέρριψε τις κατηγορίες χαρακτηρίζοντας το περιεχόμενο σατιρικό, ενώ μέλη του κυβερνώντος κόμματος αποστασιοποιήθηκαν δηλώνοντας ότι οι εικόνες δεν τους εκπροσωπούν.

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Ο Ρομπέρτο Βανάτσι, πρώην στρατηγός και νυν ακροδεξιός πολιτικός ντυμένος ως Ρωμαίος στρατηγός, διατάζει τημ «εκτέλεση» των εχθρών του, μεταξύ των οποίων ο Τζουζέπε Κόντε και η Έλι Σλάιν, αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Ιταλία.

ΙταλίαΠρόκειται για ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά αρκεί για να ξεσπάσει η οργή της αντιπολίτευσης και να πυροδοτήσει μια έντονη αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό του Κινήματος των Πέντε Αστέρων.

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Η αμφιλεγόμενη ανάρτηση δείχνει τον ηγέτη του «Futuro Nazionale» ντυμένο με τη στολή ενός αυτοκρατορικού ρωμαίου στρατηγού, να κάθεται δίπλα στη Τζιόρτζια Μελόνι και τον Ινιάτσιο Λα Ρούσα (πρόεδρος της Γερουσίας) . Στο κέντρο της αρένας βρίσκονται η Έλι Σλάιν, ο Τζουζέπε Κόντε, ο Ρομάνο Πρόντι και η Λάουρα Μπολντρίνι.

Ένα λιοντάρι πλησιάζει προς το μέρος τους, μαζί με τον Τζουζέπε Μπαρμπόνι, τον ακτιβιστή του «Futurist» που επιτέθηκε σε έναν ιρακινό μετανάστη στο Σαν Μπενεντέτο ντελ Τρόντο την περασμένη εβδομάδα, οπλισμένο με σφυρί και δρεπάνι. Η σκηνή τελειώνει με τον Βαννάτσι να κάνει μια χειρονομία με τον αντίχειρα προς τα κάτω, ένα σημάδι της «θανατικής ποινής» που ζητούσε τόσο επίμονα το πλήθος στις κερκίδες στο βίντεο.

Roberto Vannacci, secretary of far-right party Futuro Nazionale, posted an AI-generated video showing him, in the guise of a Roman emperor, ordering the death of PD secretary Elly Schlein and M5S secretary Giuseppe Conte.



July 20, 2026 pic.twitter.com/n66TwYKvrg — Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) July 20, 2026

Στο τέλος, ένα λιοντάρι πλησιάζει απειλητικά στους καταδικασθέντες, ενώ την σκηνή παρακολουθεί έντρομος και ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, Ρομάνο Πρόντι.

Το βίντεο αναρτήθηκε και από τον Βανάτσι, στους λογαριασμούς του στο διαδίκτυο. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην στρατηγός, πριν από πέντε μήνες δημιούργησε το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικό Μέλλον» το οποίο, μεταξύ των άλλων, ζητά μαζικές απελάσεις λαθρομεταναστών, αμφισβητεί την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και θεωρεί ότι «ο Μπενίτο Μουσολίνι ήταν μια ηγετική μορφή».

«Μετά από χρόνια στον στρατό, αυτή είναι η θεσμική του ευαισθησία του Βανάτσι και το αίσθημα τιμής του», υπογράμμισε ο Τζουζέπε Κόντε. «Στην Ιταλία, όλα αυτά τα έχουμε ήδη ζήσει. Αν νομίζετε ότι σας φοβόμαστε, κάνετε λάθος», πρόσθεσε ο πρόεδρος των Πέντε Αστέρων, σύμφωνα με τον οποίο «το βίντεο αυτό αποτελεί προτροπή στην βία».Ο Ρομπέρτο Βανάτσι απάντησε ότι «ο Κόντε κακαρίζει σαν κοράκι» για ένα βίντεο που «είναι σαφώς σατιρικό και μη ρεαλιστικό».

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«Η αναφορά στη θανάτωση πολιτικών αντιπάλων, είναι σήμερα το χαρακτηριστικό στοιχείο του στρατηγού Βανάτσι», υπογράμμισε η πρώην πρόεδρος της ιταλικής Βουλής, Λάουρα Μπολτρίνι. Κατά την άποψή της, «δεν υπάρχει καμία ειρωνεία, πρόκειται για απειλή με σωματική εξόντωση, σε βάρος πολιτικών αντίπαλων δυνάμεων και είναι κάτι το πολύ σοβαρό» είπε επίσης η Μπολτρίνι.

Ο Λούτσιο Μαλάν, πρόεδρος των γερουσιαστών του κόμματος της Τζόρτζια Μελόνι, «Αδέλφια της Ιταλίας», σχολίασε: «οι εικόνες αυτές δεν μας εκπροσωπούν, ούτε ως μήνυμα, ούτε ως στυλ. Διότι η ανθρώπινη εγγύτητά μας εκφράσθηκε πάντα προς όσους μαρτύρησαν, και όχι προς τους εκτελεστές αθώων ανθρώπων».

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