Ολοένα και περισσότερα ονόματα που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν έρχονται στο φως της δημοσιότητας, μετά τις νέες αποκαλύψεις αρχείων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ο σκηνοθέτης του νέου ντοκιμαντέρ για την Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ. Σε εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης την Παρασκευή (30/1), ο Μπρετ Ράτνερ εμφανίζεται να αγκαλιάζει μια νεαρή γυναίκα.

Advertisement

Advertisement

Ο Ράτνερ, γνωστός από τις ταινίες Rush Hour και X-Men: The Last Stand, φέρεται να κάθεται σε καναπέ δίπλα στον Τζέφρι Έπσταϊν και δύο γυναίκες, των οποίων οι ταυτότητες και η ηλικία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Η ακριβής ημερομηνία λήψης των φωτογραφιών παραμένει αδιευκρίνιστη, ωστόσο εκτιμάται ότι τραβήχτηκαν στον ίδιο χώρο με άλλες εικόνες που κυκλοφόρησαν τον Δεκέμβριο, στις οποίες εμφανίζονται ο Ράτνερ και ο Έπσταϊν μαζί με τον Γάλλο ατζέντη Ζαν-Λυκ Μπρυνέλ.

Brett Ratner with Epstein and a teenage girl.



Brett Ratner with our First Lady at the premiere of the Melania movie, which he directed. pic.twitter.com/FPh8HbGvo5 January 31, 2026

Από τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα δεν προκύπτει κάποια ένδειξη παράνομης δραστηριότητας.

Οι φωτογραφίες εντάσσονται σε έναν τεράστιο όγκο αρχείων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε το 2019 ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, εν αναμονή δίκης για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης. Σε σειρά μικρογραφιών από το φωτογραφικό υλικό, ο Ράτνερ, ο Έπσταϊν και ο Μπρυνέλ εμφανίζονται να χαμογελούν και να χαλαρώνουν μαζί με διάφορες γυναίκες, των οποίων τα στοιχεία παραμένουν καλυμμένα.

Ο νόμος που οδήγησε στη δημοσιοποίηση των αρχείων προβλέπει την απόκρυψη στοιχείων, προκειμένου να προστατευθούν τα θύματα ή εκκρεμείς έρευνες. Ωστόσο, δικηγόρος που εκπροσωπεί αρκετά από τα θύματα ανέφερε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αποκαλύφθηκαν περισσότερες πληροφορίες.

Τα έγγραφα δόθηκαν στη δημοσιότητα την ίδια ημέρα με την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Melania: 20 Days to History, το οποίο καταγράφει τη ζωή της Πρώτης Κυρίας τις ημέρες πριν από την ορκωμοσία του συζύγου της, τον Ιανουάριο του 2025. Η ταινία έχει ήδη δεχθεί αρνητικές κριτικές από κριτικούς και πολιτικούς σχολιαστές, κυρίως λόγω των δεσμών της με την κυβέρνηση Τραμπ και της χρηματοδότησής της.

Πρόκειται για το πρώτο έργο του Μπρετ Ράτνερ μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση που αντιμετώπισε το 2017, κατά την κορύφωση του κινήματος #MeToo, τις οποίες ο ίδιος έχει αρνηθεί.