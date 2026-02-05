Μια ηχογράφηση από μια συνομιλία μεταξύ του αποθανόντος καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Eπστάιν και του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ Εχούντ Μπάρακ ισχυρίζεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Tόνι Μπλερ έλαβε «μυθικά» χρηματικά ποσά για τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Η ηχογράφηση δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ως μέρος της τελευταίας παρτίδας εγγράφων που σχετίζονται με τον Eπστάιν.

«Βγάζει περίπου 11 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από την κυβέρνηση του Καζακστάν μόνο και μόνο για να τους δίνει συμβουλές»

Στο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγεται ότι ο Eπστάιν και ο Μπάρακ συζητούσαν τρόπους με τους οποίους οι πρώην πολιτικοί μπορούν να κερδίσουν χρήματα μετά την αποχώρησή τους από το αξίωμα, με τον Eπστάιν να ισχυρίζεται ότι ο Μπλερ έλαβε σημαντικές αμοιβές για το έργο του, ενώ κάποια χρήματα καταβλήθηκαν σε άλλα μέρη, σύμφωνα με την έκθεση της Τετάρτης.

Ρωτώντας για ένα «επιχειρηματικό μοντέλο» για να βγάλει χρήματα από μια σύμβαση με κυβερνήσεις, ο Μπαράκ σημειώνει ότι ο Μπλερ «βγάζει περίπου 11 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από την κυβέρνηση του Καζακστάν μόνο για να τους δίνει συμβουλές, να τους βοηθά με το λόμπι σε κάποια ΜΚΟ ή οργανισμό του ΟΗΕ».

Τονίζοντας ότι δεν γνωρίζει τι κάνει ο Μπλερ για να βγάζει χρήματα και αν όλα τα χρήματα πηγαίνουν σε αυτόν, ο Επστάιν λέει: «Ο Τόνι έχει γίνει περίεργος».

«Ακούω για τεράστια ποσά που δίνονται στον Τόνι – 5 εκατομμύρια δολάρια εδώ, 10 εκατομμύρια δολάρια εκεί, 5 εκατομμύρια δολάρια αλλού. Ο Τόνι δεν βγάζει 30 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο», λέει, προσθέτοντας: «Βγάζει 10 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο».

Ο Μπαράκ, στη συνέχεια, απαντά υπογραμμίζοντας ότι ο Μπλερ «πιθανώς» αφήνει μέρος των χρημάτων σε άλλους παρόχους.

Αν και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν έχει επιβεβαιώσει την ημερομηνία της ηχογραφημένης συνομιλίας, σύμφωνα με πληροφορίες αυτή έλαβε χώρα στις αρχές του 2013.

Τι απαντά ο εκπρόσωπος του Μπλερ

«Κανένας από αυτούς τους ανθρώπους δεν έχει ιδέα για το τι κέρδισε ή δεν κέρδισε, και τα στοιχεία που δίνονται είναι άχρηστα», δήλωσε εκπρόσωπος του Μπλερ στο Al Jazeera.

Ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι ο Μπλερ δεν συζήτησε ποτέ τα κέρδη του με τους δύο άνδρες και πρόσθεσε ότι η αμοιβή για το έργο στο Καζακστάν «δεν καταβλήθηκε στον Μπλερ, αλλά στον οργανισμό του, ο οποίος προσέλαβε μια ομάδα ανθρώπων για το σκοπό αυτό έργο, το οποίο αφορούσε τη μεταρρύθμιση στο Καζακστάν και ήταν απόλυτα σύμφωνο με το έργο άλλων διεθνών οργανισμών».

«Δεν είχε σχέση με επικοινωνίες ή λόμπι, γεγονός που αποδεικνύει περαιτέρω ότι κανένας από τους εμπλεκόμενους δεν ήξερε για τι μιλούσε», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η τελευταία δέσμη εγγράφων που σχετίζονται με τον Επστάιν και που δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, αναφέρει διάφορα υψηλού προφίλ πρόσωπα.

