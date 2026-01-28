Φωτογραφία του Raphael Graven, γνωστού στο διαδίκτυο ως Jean Pormanove, και το λογότυπο Kick φαίνονται σε αυτή την εικόνα που τραβήχτηκε στις 21 Αυγούστου 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Εικόνα

Στις δικαστικές αίθουσες της Νίκαιας στη Γαλλία, θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2026 η εκδίκαση μιας σοκαριστικής υπόθεσης που αφορά την ζωντανή μετάδοση βασανιστηρίων κατά του streamer Jean Pormanove ο οποίος και πέθανε τον Αύγουστο του 2025 μετά από 12 ημέρες σκληρών μεταδόσεων.

Η ακόμη πιο σοκαριστική διαπίστωση ήταν ότι το θύμα, φέρεται να συνεργαζόταν με τους δύο θύτες του, ώστε η προβολή των σκληρών βασανιστηρίων και εξευτελισμών του σε ζωντανή σύνδεση, να τραβήξει χιλιάδες Likes από τα οποία και οι 3 θα κέρδιζαν πολλά χρήματα.

Το υλικό προβλήθηκε στην αυστραλιανή πλατφόρμα Kick.

Δολοφονία σε ζωντανη μετάδοση

Ο Όουεν Τσεναζαντότι και ο Σαφίν Χαμαντί, που χρησιμοποιούν τα ονόματα Naruto και Safine στο διαδίκτυο – είναι οι δύο δράστες που θα εμφανιστούν ενώπιον του δικαστηρίου της Νίκαιας, σύμφωνα με τον εισαγγελέας Νταμιάν Μαρτινελί. Και οι δύο προφυλακίστηκαν χθες Τρίτη, στο πλαίσιο μιας έρευνας που ξεκίνησε το 2024, πριν από τον θάνατο το περασμένο καλοκαίρι του 46χρονου Jean Pormanove, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Ραφαέλ Γκραβέν.

Οι δύο ινφλουένσερ από τη Νίκαια γύρισαν μαζί του σκληρές σκηνές με σκληρές βιαιοπραγίες, όμως η νεκροψία νεκροτομή στη σορό του 46χρονου, έδειξε ότι δεν υπήρχε κάποιο τραύμα ή «παρέμβαση τρίτου ατόμου» που οδήγησαν στον θάνατό του.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ωστόσο, ενώπιον της δικαιοσύνης για μια σειρά κατηγορίες, όπως βιαιοπραγίες σε βάρος του Jean Pormanove, αλλά κι ενός δεύτερου θύματος, του Stéphane G., ενώ ερευνάται και ο θάνατος ενός ανήλικου «τον οποίο πέταξαν στον Ραφαέλ Γκραβέν στο πλαίσιο ενός αγώνα κατς».

Η έρευνα ξεκίνησε μετά την αποκάλυψη του βίντεο όπου ο Jean Pormanove δεχόταν προσβολές και χτυπήματα, ενώ του τραβούσαν τα μαλλιά, τον απειλούσαν και τον πυροβολούσαν με σφαιρίδια paintball, σε ζωντανή μετάδοση, στο κανάλι του, το οποίο είχε συγκεντρώσει σχεδόν 200.000 ακολούθους.

Οι δύο streamer τέθηκαν αρχικά υπό κράτηση τον Ιανουάριο του 2025 κατόπιν αφέθηκαν ελεύθεροι, χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες, διαβεβαιώνοντας, όπως ο Jean Pormanove, πως όλα ήταν στημένα με στόχο να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και να κερδίσουν χρήματα.

Ωστόσο χθες, η εισαγγελία ζήτησε σήμερα την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης και σε βάρος των διαχειριστών της αυστραλιανής πλατφόρμας Kick, που φιλοξενούσε τις δραστηριότητες αυτών των streamers.