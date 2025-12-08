Συγκλονιστική υπόθεση κακοποίησης αποκαλύφθηκε στο Άνσον του Τέξας, όπου μια 22χρονη γυναίκα με νοητικές και σωματικές αναπηρίες εντοπίστηκε κλειδωμένη σε κλουβί σκύλου στην αυλή του σπιτιού της θετής της μητέρας. Το περιστατικό ήρθε στο φως χάρη σε έναν γείτονα που άκουσε τις απελπισμένες κραυγές της και ειδοποίησε τις Αρχές.

Ο γείτονας, Τζάστιν Άντερσον, περιέγραψε ότι άκουσε «κάτι που δεν ακουγόταν σωστό» και πλησίασε για να δει τι συμβαίνει. Βιντεοσκόπησε τη στιγμή που η 22χρονη χτυπούσε την πόρτα του κλουβιού και ικέτευε να την αφήσουν ελεύθερη, πριν καλέσει άμεσα την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο έμειναν, όπως είπαν, «σοκαρισμένοι» από το θέαμα: η νεαρή βρισκόταν κλειδωμένη έξω, φορώντας μόνο μία μπλούζα και μια φόρμα, εμφανώς τρομαγμένη. Η ανάδοχος προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη, ωστόσο οι έρευνες κατέληξαν σε σειρά κακουργηματικών κατηγοριών.

Σε βάρος της απαγγέλθηκαν:

απαγωγή (κακούργημα),

πρόκληση σωματικής βλάβης σε ανάπηρο άτομο,

παράνομη κατακράτηση,

έκθεση σε κίνδυνο,

επίθεση.

Η αστυνομία τονίζει ότι το βίντεο του Άντερσον πιθανότατα έσωσε τη ζωή της γυναίκας, η οποία αναφέρεται ως «Έμιλι».

Η στιγμή της απελευθέρωσης

Στα πλάνα από τις κάμερες σώματος και το κινητό του Άντερσον φαίνονται οι αστυνομικοί να προσεγγίζουν το κλουβί ενώ ο γείτονας προσπαθεί να την καθησυχάσει: «Λίγα λεπτά ακόμα και όλα θα πάνε καλά». Ένας αστυνομικός ακούγεται να φωνάζει: «Αστυνομικό τμήμα! Τι συμβαίνει;».

Η Έμιλι μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άνσον, όπου εξετάστηκε για ελαφρά τραύματα. Παρότι δεν ήταν αλυσοδεμένη, η πόρτα του κλουβιού είχε ασφαλιστεί με συρμάτινη καλωδίωση, εμποδίζοντάς τη να βγει. Μετά την αξιολόγησή της, αφέθηκε ελεύθερη σε συγγενικό της πρόσωπο.

Στο εδώλιο οι ανάδοχοι

Κατά την επέμβαση των Αρχών στο σπίτι βρισκόταν η ανάδοχος μητέρα, Κάντις «Κάντι» Τόμπσον, γνωστή στην κοινότητα για πολυετή αναδοχή παιδιών και χήρα πρώην αρχηγού της αστυνομίας. Η Τόμπσον φέρεται να παραδέχτηκε ότι κλείδωσε την κοπέλα στο κλουβί ως μορφή τιμωρίας, ισχυριζόμενη στους γείτονες ότι η 22χρονη «ουρούσε παντού και κατέστρεφε το σπίτι».

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι το ζευγάρι είχε φροντίσει δεκάδες παιδιά στο παρελθόν. Ο αρμόδιος αξιωματούχος, Γκρατσιόζε, εξήρε την παρέμβαση του Άντερσον, τονίζοντας ότι «έκανε απολύτως το σωστό» και ενεργοποίησε άμεσα όλους τους μηχανισμούς που χρειάστηκαν για να σωθεί η νεαρή γυναίκα – αλλά και για να προστατευθεί μελλοντικά.