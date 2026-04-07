Συγκλονιστικό οπτικό υλικό βλέπει το φως της δημοσιότητας από ένα τροχαίο με μοτοσικλέτα, η οποία καταγράφεται να χάνει τον έλεγχο, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να προσκρούει στο κράσπεδο πεζοδρομίου, με αποτέλεσμα να εκραγεί.

Το βίντεο, που δημοσίευσε το CBS News και έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας στο Τέξας των ΗΠΑ, αποτυπώνει τη στιγμή που η μηχανή γλιστρά ανεξέλεγκτα στο οδόστρωμα, συγκρούεται με δύναμη στο πεζοδρόμιο και τυλίγεται στις φλόγες, την ώρα που λίγα μέτρα πιο πέρα δύο μικρά παιδιά περιμένουν να διασχίσουν τον δρόμο.

Εντυπωσιακό είναι ότι ο αναβάτης φαίνεται να σύρεται μαζί με τη μοτοσικλέτα πάνω στην άσφαλτο και, μετά την έκρηξη, να πιάνει φωτιά, ενώ στη συνέχεια σηκώνεται και απομακρύνεται τρέχοντας, προσπαθώντας να σβήσει τις φλόγες από τα ρούχα του.

Όπως μεταδίδει το αμερικανικό μέσο, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θύματα από το περιστατικό.

A motorcycle exploded and nearly slammed into children after it slid off a road and hit a curb in Bexar County, Texas. The rider managed to escape the explosion. pic.twitter.com/VjMJe4sflq — CBS News (@CBSNews) April 7, 2026