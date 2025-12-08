Δικαστήριο της Σουηδίας αθώωσε τις ακτιβίστριες που είχαν ρίξει μπογιά στη γυάλινη βιτρίνα του πίνακα του Κλοντ Μονέ στις 14 Ιουνίου του 2023, εκτιμώντας πως δεν είχαν πρόθεση να καταστρέψουν το έργο τέχνης.

Η διαμαρτυρία των δύο νεαρών κοριτσιών που ανήκουν στην οργάνωση Återställ Våtmarker, εκφράστηκε μέσα από την κόκκινη μπογιά που είχαν στα χέρια τους την οποία άπλωσαν στον πίνακα «Ο κήπος του καλλιτέχνη στο Ζιβερνί» (Le Jardin de l’artiste à Giverny- 1900), το οποίο είχε δανείσει εκείνη την εποχή το μουσείο Ορσέ στο εθνικό μουσείο της Σουηδίας (Nationalmuseum) στο πλαίσιο μιας έκθεσης που ήταν αφιερωμένη στους κήπους και τη φύση.

Η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για αυτήν τη δράση και είχε αναρτήσει ένα βίντεο στο οποίο οι ακτιβίστριες ακούγονταν να φωνάζουν «η κατάσταση του κλίματος είναι επείγουσα» και «η υγεία μας απειλείται».

Ο πίνακας δεν υπέστη καμία ζημιά, είχε διαβεβαιώσει τότε ο διευθυντής του μουσείου Ορσέ ωστόσο, οι δύο νεαρές γυναίκες και άλλες τέσσερις ακτιβίστριες κατηγορήθηκαν εντούτοις για βανδαλισμό.

Σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε σήμερα το δικαστήριο της Στοκχόλμης, οι ακτιβίστριες αρνήθηκαν πως είχαν πρόθεση να καταστρέψουν τον πίνακα, επιβεβαιώνοντας πως τη διαμαρτυρία τους προκάλεσε η «κλιματική κρίση».

Εσκεμμένα επέλεξαν, όπως είπαν, έναν πίνακα που προστατευόταν από μία βιτρίνα και χρησιμοποίησαν μία μπογιά που ξεβγαζόταν εύκολα.

Τα επιχειρήματά τους έπεισαν το δικαστήριο, το οποίο απεφάνθη πως οι ακτιβίστριες δεν είχαν πρόθεση να προκαλέσουν μόνιμες ζημιές στο έργο, αν και μια ελάχιστη ποσότητα μπογιάς κατέληξε στο πλαίσιο, υπογραμμίζεται. Οι έξι κατηγορούμενες αθωώθηκαν και δεν υποχρεώθηκαν να καταβάλουν αποζημίωση.