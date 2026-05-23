Καθώς εξερευνούσε τη φυσική και τη γεωμετρία του σύμπαντος, ο Stephen Hawking εξελίχθηκε σε έναν παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρωτοπόρο της θεωρίας των μαύρων τρυπών, γράφοντας το best seller βιβλίο A Brief History of Time, το οποίο έχει πουλήσει περισσότερα από 13 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους με τη φράση του να «κοιτούν τα αστέρια και όχι τα πόδια τους».

Ωστόσο, στα φοιτητικά του χρόνια και λίγο πριν την ενηλικίωση, ο πατέρας του ανησυχούσε βαθιά για το μέλλον του γιου του. Ο Φρανκ Χόκινγκ έγραφε στα προσωπικά του ημερολόγια – μέρος των οποίων ήταν κωδικοποιημένο – ότι «περνά τον χρόνο του στο σπίτι χωρίς ιδιαίτερη πρωτοβουλία και δεν μελετά αρκετά».

Τα άγνωστα μέχρι σήμερα ημερολόγια περιλαμβάνονται σε οικογενειακά αρχεία και φωτογραφίες στα οποία απέκτησε πρωτοφανή πρόσβαση ο βραβευμένος βιογράφος και φυσικός Γκράχαμ Φαρμέλο.

Τον Σεπτέμβριο πρόκειται να κυκλοφορήσει η πρώτη επίσημη και οριστική βιογραφία του Στίβεν Χόκινγκ, εγκεκριμένη από το ίδρυμα διαχείρισης της περιουσίας του, όπως ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος John Murray. Στο πλαίσιο της έρευνάς του, ο Φαρμέλο απέκτησε πρόσβαση σε άγνωστο μέχρι σήμερα υλικό, όπως τα ημερολόγια του πατέρα του Χόκινγκ και επιστολές και σημειώσεις της μητέρας του, Ιζόμπελ, τα οποία φυλάσσονταν στο σπίτι της αδελφής του, Μέρι.

Ο Φαρμέλο χαρακτήρισε την πρόσβαση στα αρχεία «ένα απρόσμενο και πολύτιμο δώρο», σημειώνοντας πως αποτελούν «πηγή ανεκτίμητων πληροφοριών» για τη ζωή του διάσημου φυσικού, ιδιαίτερα για τα νεανικά του χρόνια και τους δύσκολους μήνες μετά τη διάγνωση με νόσο του κινητικού νευρώνα, όταν ήταν μόλις 21 ετών.

Όπως εξήγησε, τα έγγραφα προσφέρουν μια «ωμή και ειλικρινή εικόνα» της ανατροφής του Χόκινγκ αλλά και της καταστροφικής διάγνωσης που έλαβε το 1963 για τη νευροεκφυλιστική ασθένεια η οποία τελικά τον άφησε σχεδόν ολοκληρωτικά παράλυτο.

Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις των γιατρών ότι θα πέθαινε μέσα σε δύο χρόνια, ο Χόκινγκ διέψευσε κάθε εκτίμηση. Πέθανε τελικά το 2018, σε ηλικία 76 ετών, έχοντας καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες επιστημονικές προσωπικότητες της εποχής μας, χάρη στο πρωτοποριακό έργο του στην κοσμολογία και τη θεωρητική φυσική.

Τα επιτεύγματά του έγιναν ακόμη πιο εντυπωσιακά από τη στιγμή που αναγκάστηκε να χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο και μπορούσε να επικοινωνεί μόνο μέσω υπολογιστή και συνθετικής φωνής.

«Η ζωή θα ήταν τραγική αν δεν είχε χιούμορ», είχε δηλώσει ο ίδιος. «Οι προσδοκίες μου μηδενίστηκαν όταν ήμουν 21 ετών. Ό,τι συνέβη μετά ήταν ένα δώρο».

Σε μία από τις πιο γνωστές του δηλώσεις είχε πει: «Να θυμάστε να κοιτάτε τα αστέρια και όχι τα πόδια σας. Προσπαθήστε να καταλάβετε αυτό που βλέπετε και αναρωτηθείτε τι είναι αυτό που κάνει το σύμπαν να υπάρχει. Να είστε περίεργοι. Και όσο δύσκολη κι αν φαίνεται η ζωή, πάντα υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε και να πετύχετε. Σημασία έχει να μην τα παρατάτε».

Παρά τη μετέπειτα παγκόσμια αναγνώριση του γιου του, ο πατέρας του δεν μπορούσε να φανταστεί τη μελλοντική του πορεία όταν έγραφε το 1961: «Ανησυχούμε λίγο για το πώς εξελίσσεται ο Στίβεν. Περνά τον χρόνο του στο σπίτι χωρίς ιδιαίτερη πρωτοβουλία και δεν διαβάζει αρκετά».

Ο Φρανκ Χόκινγκ, ειδικός στις τροπικές ασθένειες, σημείωνε ακόμη πως ο γιος του πίστευε ότι η φυσική στην Οξφόρδη ήταν κατώτερη από τις ανθρωπιστικές επιστήμες, κάτι που ο ίδιος θεωρούσε «μεγάλη κρίμα».

Ο πατέρας του κρατούσε ημερολόγιο για περισσότερα από 60 χρόνια, χρησιμοποιώντας συχνά έναν μυστικό κώδικα βασισμένο στο ελληνικό αλφάβητο, τον οποίο ο Φαρμέλο κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει. Συνολικά μετέφρασε περισσότερες από 200.000 λέξεις που αφορούν την παιδική ηλικία του Χόκινγκ, την ασθένειά του, τους δύο γάμους του και την πορεία του ως κορυφαίου φυσικού.

Τα ημερολόγια αποκαλύπτουν επίσης πόσο δύσκολα διαχειριζόταν ο Φρανκ Χόκινγκ την επιδείνωση της υγείας του γιου του. Το 1967 έγραφε: «Είναι μια αργή και οδυνηρή εμπειρία με τον Στίβεν. Όλα είναι τρομερά αργά και παρατεταμένα. Η ομιλία του είναι τόσο αργή και δύσκολη στην κατανόηση που η συζήτηση γίνεται πολύ δύσκολη. Τον λυπάμαι πολύ και θα κάνω ό,τι μπορώ για εκείνον. Αλλά δεν απολαμβάνω να βρίσκομαι μαζί του».

Ο Γκράχαμ Φαρμέλο είχε κερδίσει το βραβείο Costa Biography Prize και το βραβείο βιβλίου των Los Angeles Times το 2009 για το έργο του σχετικά με τον Paul Dirac, έναν επιστήμονα που ο Χόκινγκ θεωρούσε προσωπικό του ήρωα.

Για τη νέα του βιογραφία, ο συγγραφέας μίλησε με τα πιο κοντινά μέλη της οικογένειας του Χόκινγκ, μεταξύ των οποίων οι αδελφές του Μέρι και Φιλίπα, η πρώτη του σύζυγος Τζέιν, καθώς και τα τρία παιδιά τους, Ρόμπερτ, Λούσι και Τιμ.

Η βιογραφία, με τίτλο Hawking, θα κυκλοφορήσει στις 24 Σεπτεμβρίου από τον εκδοτικό οίκο John Murray, ο οποίος τη χαρακτηρίζει ως «το οριστικό πορτρέτο μιας εξαιρετικής ζωής και διάνοιας».

