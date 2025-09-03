Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ που αναμένεται σύντομα να αφιχθεί στην Ελλάδα, Κίμπερλι ΓκίλφοΪλ, ανέβασε στα social media ένα βίντεο με μουσική υπόκρουση από τη δημοφιλέστατη αστυνομική-περιπετειώδη σειρά του Miami Vice (στην Ελλάδα προβλήθηκε ως “Οι σκληροί του Μαϊάμι”).

Ο τίτλος είναι «MAGA VICE» και – για όσους θυμούνται λεπτομέρειες – το στυλ του Ντόναλντ Τραμπ στο βίντεο με το λευκό σακάκι παραπέμπει ευθέως στον ηρωικό πρωταγωνιστή της σειράς, Ντον Τζόνσον, που όχι μόνο έπιανε τους κακούς αλλά διακρινόταν και για το μοδάτο ντύσιμό του. Φαρδιά σακάκια και παντελόνια ήταν η μόδα της εποχής.

Advertisement

Advertisement

Η Βενεζουέλα και το πολιτικό μήνυμα

Το βίντεο δεν έχει μόνο χιουμοριστική διάσταση. Αποτελεί σαφέστατο μήνυμα υποστήριξης στον Αμερικανό Πρόεδρο, λίγες ώρες μετά το χτύπημα του Πολεμικού Ναυτικού εναντίον σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στη νότια Καραϊβική, με απολογισμό 11 νεκρούς. Ο Τραμπ έγραψε σε ανάρτηση στο Truth Social, ότι «11 τρομοκράτες σκοτώθηκαν εν ώρα δράσης», στα διεθνή ύδατα και ενώ κατευθύνονταν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο το χτύπημα προκαλεί μεγάλη εντύπωση διεθνώς.

Το βίντεο του πρακτορείου Reuters με την στιγμή που πύραυλος(;) διαλύει το πλοιάριο εν πλω, είναι αποκαλύπτικό, ενώ η ανάρτηση – παρέμβαση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει ως προφανή στόχο να επικροτήσει την πολιτική απόφαση πίσω από την βύθιση του σκάφους με απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ.