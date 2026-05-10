Υπο εξέταση είναι από το Ιράν η αμερικανική πρόταση, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται πότε τελικά θα δοθεί η σχετική απάντηση, σύμφωνα με το Υπ.Εξωτερικών της χώρας και ενώ ο αμερικανός πρόδρος Ντόναλντ Τραμπ περίμενε πως θα την είχε λάβει από τα ξημερώματα το Σαββάτου.

Στο μεταξύ, η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι θα στοχοποιήσει εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του, έπειτα από αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε δυο ιρανικά πετρελαιοφόρα, ενώ η Ουάσιγκτον ακόμη περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην πιο πρόσφατη πρότασή της.

«Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων και εμπορικών πλοίων θα έχει συνέπεια βαριά ανταπόδοση εναντίον κάποιου από τα αμερικανικά κέντρα στην περιοχή καθώς και εναντίον εχθρικών πλοίων», απείλησε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή το επιτελείο ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν.

«Πύραυλοι και drones στοχεύουν τον εχθρό και περιμένουμε τη διαταγή να ανοίξουμε πυρ», πρόσθεσε ο στρατηγός Ματζίντ Μουσαβί, ο επικεφαλής των αεροδιαστημικών δυνάμεων των Φρουρών, έναν μήνα αφού τέθηκε σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός, αναστέλλοντας τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η απειλή των Φρουρών της Επανάστασης διατυπώθηκε την επομένη επιθέσεων μαχητικού των ΗΠΑ εναντίον δυο ιρανικών δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο του Ομάν.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, που επιβάλλουν από τη 13η Απριλίου αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, τα δυο πλοία, κενά φορτίου, «εξουδετερώθηκαν» από μαχητικό αεροσκάφος στον Κόλπο του Ομάν, μέσω του οποίου αποκτάται πρόσβαση στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, θαλάσσια αρτηρία καίριας σημασίας, αφού σε καιρό ειρήνης από αυτή περνά το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του αερίου που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Ιρανική στρατιωτική πηγή ανέφερε πως η Τεχεράνη ανταπέδωσε. Η μόνιμη αντιπροσωπεία του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη κατήγγειλε την «κατάφωρη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός.

Αποσπάσματα ασπρόμαυρων βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») εικονίζουν πυκνό καπνό να βγαίνει από τις πρύμνες των δυο τάνκερ, μετά την καταστροφή των πηδαλίων τους.

«Πολύ σύντομα»

Το Ιράν έκλεισε το στενό του Ορμούζ αφότου άρχισε η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του την 28η Φεβρουαρίου, προκαλώντας έντονες αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Οι συγκρούσεις των αμερικανικών και των ιρανικών δυνάμεων έχουν πολλαπλασιαστεί από την αρχή του μήνα, καθώς οι διαπραγματεύσεις έχουν παγώσει, εν αναμονή ιρανικής απάντησης στην πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέμενε να λάβει «πολύ σύντομα» απάντηση του Ιράν, ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο LCI, που πήρε σύντομη συνέντευξη από τον αμερικανό πρόεδρο. Είχε ήδη αναφέρει την προηγουμένη πως περίμενε να πάρει «γράμμα» το βράδυ.

Στο μεταξύ, οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται με την ελπίδα ότι θα εξευρεθεί λύση και θα τερματιστεί ο πόλεμος, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο.

Στην Ουάσιγκτον, αφού είδε τον αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ συναντήθηκε χθες με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το εμιράτο, που μπήκε επανειλημμένα στο στόχαστρο του Ιράν τους τελευταίους μήνες, έχει διαδραματίσει αρκετές φορές ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και χώρες ή κινήματα στη Μέση Ανατολή, πάνω απ’ όλα στην περίπτωση της Χαμάς.

Στην Τεχεράνη, εκφράζονται αμφιβολίες για το αν και κατά πόσον η αμερικανική διπλωματία είναι σοβαρή.

«Η πρόσφατη κλιμάκωση των εντάσεων από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και πολλαπλές παραβιάσεις της εκεχειρίας από πλευράς τους εγείρουν υποψίες για τα κίνητρα και τη σοβαρότητα της αμερικανικής πλευράς όσον αφορά την οδό της διπλωματίας», τόνισε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Πλήγματα στον Λίβανο και στο Ισραήλ

Στο άλλο θέατρο του πολέμου, τον Λίβανο, το Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, συνεχίζουν τις καθημερινές εχθροπραξίες τους παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται ότι τέθηκε σε εφαρμογή τη 17η Απριλίου.

Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι, ανάμεσά τους κοριτσάκι, σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο χθες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Στην άλλη πλευρά, έφεδρος του ισραηλινού στρατού τραυματίστηκε σοβαρά σε πλήγμα drone της Χεζμπολά στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με το επιτελείο.

Νέες συνομιλίες ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δυο γειτονικών κρατών–τα οποία παραμένουν από τεχνική σκοπιά σε εμπόλεμη κατάσταση από το 1948–προγραμματίζεται να διεξαχθούν τη 14η και 15η Μαΐου στην Ουάσιγκτον. Η Χεζμπολά εναντιώνεται σε αυτόν τον διάλογο άνευ προηγουμένου εδώ και δεκαετίες, κατηγορεί την κυβέρνηση στη Βηρυτό πως «παραδίδεται» άνευ όρων.

Στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο από τη 2η Μαρτίου έχουν σκοτωθεί πάνω από 2.750 άνθρωποι, ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο κάτοικοι εκτοπίστηκαν.