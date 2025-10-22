Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Έρντινγκ της Βαυαρίας το βράδυ της Τετάρτης. Κατά τη διάρκεια άσκησης της Ομοσπονδιακής Άμυνας (Bundeswehr) και της Αστυνομίας, ανταλλάχθηκαν κατά λάθος αληθινά πυρά μεταξύ της αστυνομίας και της Ομοσπονδιακής Άμυνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας στρατιώτης τραυματίστηκε.

Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Eρντινγκ στην Άνω Βαυαρία. Η άσκηση περιλάμβανε τη χρήση πυροβόλων όπλων στην περιοχή της Hohenlindener Straße.

Οπως αναφέρουν τα γερμανικά ΜΜΕ, αποστέλλονται πολυάριθμες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της πυροσβεστικής και ενός αστυνομικού ελικοπτέρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, συμμετείχαν επίσης στρατιώτες των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων (Bundeswehr).

Στρατιώτες πυροβόλησαν αστυνομικούς με αληθινά πυρά

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Bild», μια άσκηση του Bundeswehr φαίνεται να πήγε στραβά. Κάτοικοι ανέφεραν ότι μασκοφόροι άνδρες με όπλα παραμόνευαν γύρω από έναν αχυρώνα και κάλεσαν την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί δεν γνώριζαν τίποτα για την άσκηση. Οι στρατιώτες, με τη σειρά τους, νόμιζαν ότι η αστυνομία ήταν μέρος της άσκησης και πυροβόλησαν τους αστυνομικούς με σφαίρες εξάσκησης. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, πυροβόλησαν με πραγματικές σφαίρες από άγνοια. Ένας στρατιώτης χτυπήθηκε και τραυματίστηκε.

Verstehe ich es richtig? In Bayern findet eine lange vorher angekündigte Großübung der Bundeswehr statt. Einwohner denken die maskierten Schützen sind Böse, rufen die Polizei, welche einen Grosseinsatz auslöst und wiederum auf die Soldaten schießt??!?! https://t.co/vjEXwdqGg4 pic.twitter.com/pR1GDaP2bz — OVG Münster (@ovgmuenster) October 22, 2025

Η αστυνομία αναφέρει ότι υπάρχει «πλήρης ασάφεια» γύρω από την κατάσταση, ενώ η παρεξήγηση φαίνεται να προκλήθηκε από έλλειψη συντονισμού μεταξύ στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι «προς το παρόν μπορώ μόνο να επιβεβαιώσω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν αργότερα».

Στρατιώτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Bild», ο στρατιώτης φέρεται να υπέστη τραυματισμούς που δεν απειλούν τη ζωή του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο. Η αστυνομία δηλώνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό.

Πηγές της Bild αναφέρουν ότι αστυνομικές δυνάμεις είχαν εμπλακεί στον σχεδιασμό της άσκησης, ωστόσο παραμένει ανεξήγητο γιατί η τοπική αστυνομία του Έρντινγκ δεν είχε ενημερωθεί.