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Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από την επαρχία Σιτσουάν της Κίνας, όπου μια ομάδα περαστικών έσπευσε να βοηθήσει ένα 14χρονο κορίτσι που είχε παγιδευτεί κάτω από ένα SUV μετά από τροχαίο.

Συγκλονιστική απόπειρα απεγκλωβισμού 14χρονης

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το όχημα είχε εγκλωβίσει την ανήλικη στο ύψος των γοφών, με αποτέλεσμα να ασκείται μεγάλη πίεση στο σώμα της. Χωρίς να χάσουν χρόνο, αρκετοί άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο συγκεντρώθηκαν γύρω από το αυτοκίνητο και προσπάθησαν να το σηκώσουν, προκειμένου να απελευθερώσουν την 14χρονη.

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Οι περαστικοί κατάφεραν να σηκώσουν το SUV και να μειώσουν την πίεση που ασκούσε πάνω στο κορίτσι, επιτρέποντας στους διασώστες να προχωρήσουν στον απεγκλωβισμό της.

#Car #Crash #China ♬ original sound – Brut. @brutamerica Footage captured in China's Sichuan province shows a crowd of bystanders rushing to help lift an SUV off a 14-year-old girl who had gotten stuck under the car after a crash. Local media reports that the car was crushing the girl at the hips, but strangers quickly jumped in to help relieve the pressure. She sustained fractures as a result of the incident, but authorities say her vitals were in stable condition. #Rescue

Η 14χρονη υπέστη κατάγματα από το τροχαίο, ωστόσο οι αρχές ανέφεραν ότι οι ζωτικές της ενδείξεις ήταν σταθερές. Οι εικόνες από την προσπάθεια των περαστικών να σηκώσουν με τα χέρια τους το βαρύ όχημα έχουν προκαλέσει έντονη συγκίνηση, αποτυπώνοντας την άμεση αντίδραση των ανθρώπων που έσπευσαν να βοηθήσουν την ανήλικη.