Μια εντυπωσιακή αλλά και ανησυχητική σκηνή εκτυλίχθηκε στην Κίνα, όταν ένα ηλεκτρικό SUV γλίστρησε προς τα πίσω σε μια απότομη ορεινή σκάλα μήκους 300 μέτρων, γνωστή ως «Ουράνια Σκάλα». Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πρόκλησης που είχε οργανώσει η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Τσέρι στο Εθνικό Δασικό Πάρκο του Όρους Τιανμέν, όπου το όχημα επιχειρούσε να ανέβει το δύσβατο μονοπάτι αλλά απέτυχε εντυπωσιακά.

Στο βίντεo, το πορτοκαλί SUV φαίνεται αρχικά να πλησιάζει το τελευταίο τμήμα της ανηφορικής διαδρομής, προτού αρχίσει ξαφνικά να ολισθαίνει προς τα πίσω πάνω στα αρχαία πέτρινα σκαλοπάτια. Η ανεξέλεγκτη πορεία του έληξε όταν έπεσε πάνω σε κιγκλίδωμα, προκαλώντας ζημιές σε μέρος της αιωνόβιας κατασκευής. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο Jimu News, το όχημα παρέμεινε στο σημείο της σύγκρουσης «για δύο ώρες χωρίς να μετακινηθεί».

Ξεναγός της περιοχής δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι εκείνη την ημέρα η πρόσβαση των τουριστών στη δημοφιλή «Ουράνια Σκάλα» είχε απαγορευτεί λόγω της εκδήλωσης της εταιρείας. Η δοκιμασία οργανώθηκε από την Τσέρι, η οποία είχε προσφέρει το αυτοκίνητο ως ενοικιαζόμενο όχημα ειδικά για την πρόκληση, σύμφωνα με τη Xiaoxiang Morning Post. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ύστερα από το περιστατικό, η Τσέρι εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας συγγνώμη για τη ζημιά που προκλήθηκε στον χώρο του Όρους Τιανμέν. Η εταιρεία παραδέχτηκε ότι η πρόκληση ανέδειξε «ανεπαρκή πρόβλεψη πιθανών κινδύνων και παραλείψεις» στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δοκιμής, εκφράζοντας «βαθιά λύπη, ιδιαίτερα για τις ανησυχίες του κοινού σχετικά με τη διεξαγωγή ενός τέτοιου τεστ σε δημόσιο χώρο φυσικού κάλλους». Παράλληλα, δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει πλήρως τη ζημιά και να καλύψει τα σχετικά έξοδα.