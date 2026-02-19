Ο Ντόναλντ Τραμπ σηκώνει σήμερα, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, την αυλαία του νέου του εγχειρήματος εξωτερικής πολιτικής στην καρδιά της Ουάσιγκτον. Το «Συμβούλιο Ειρήνης» (Board of Peace) συνεδριάζει για πρώτη φορά με επίκεντρο τη Γάζα, την ανοικοδόμηση, την ανθρωπιστική βοήθεια και το μεγάλο αγκάθι του αφοπλισμού της Χαμάς. Στη συνεδρίαση συμμετέχουν δεκάδες χώρες, ενώ η Ελλάδα και η Κύπρος δίνουν το “παρών” με καθεστώς παρατηρητή: η Αθήνα μέσω του Χάρη Θεοχάρη και η Λευκωσία μέσω του Κωνσταντίνου Κόμπου.

Η πρώτη συνεδρίαση πραγματοποιείται στο «Αμερικανικό Ινστιτούτο για την Ειρήνη Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», έναν χώρο που – όπως επισημαίνεται – μετονομάστηκε πρόσφατα προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου. Η έναρξη έχει προγραμματιστεί για τις 09:00 τοπική ώρα ( 16:00 ώρα Ελλάδας/Κύπρου ).

Στο βήμα αναμένεται να βρεθούν, μεταξύ άλλων, ο ίδιος ο Τραμπ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Τα «5 δισ.» και η δύναμη σταθεροποίησης

Σύμφωνα με όσα προαναγγέλλονται, στο τραπέζι μπαίνουν δεσμεύσεις ύψους 5 δισ. δολαρίων για τη Γάζα, αλλά και ανακοινώσεις για τη συγκρότηση/ενίσχυση μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, με συμμετοχή «χιλιάδων» στρατιωτικών.

Ωστόσο, το πιο δύσκολο κομμάτι παραμένει εκεί όπου σκοντάφτουν όλα τα σχέδια: ο αφοπλισμός της Χαμάς, προϋπόθεση που, όπως εκτιμάται, καθιστά απίθανη την άμεση ανάπτυξη της δύναμης, τουλάχιστον πριν περάσουν εβδομάδες ή και μήνες.

Ποιοι μπαίνουν μέσα – ποιοι κρατούν αποστάσεις

Στη συνεδρίαση εμφανίζονται κυβερνήσεις και ηγέτες με πολύ διαφορετικά κίνητρα: άλλοι δηλώνουν ότι θέλουν ρόλο στη Γάζα, άλλοι φοβούνται το κενό ασφαλείας, άλλοι – κυνικά – δεν θέλουν να μείνουν εκτός μιας πρωτοβουλίας που φέρει την υπογραφή του Λευκού Οίκου.

Μεταξύ όσων αναφέρονται ότι συμμετέχουν/εκπροσωπούνται είναι:

το Ισραήλ (με τον ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ),

η Ουγγαρία (Βίκτορ Όρμπαν),

η Αργεντινή (Χαβιέρ Μιλέι),

αραβικές χώρες όπως η Αίγυπτος και η Ιορδανία,

καθώς και κράτη από την κεντρική Ασία και άλλες περιοχές.

Την ίδια στιγμή, αρκετές μεγάλες δυνάμεις και παραδοσιακοί «παίκτες» εμφανίζονται επιφυλακτικές ή απέχουν, με το ερώτημα να αιωρείται: πρόκειται για ένα συμπληρωματικό σχήμα ή για κάτι που επιχειρεί να λειτουργήσει ως «ανταγωνιστικό» προς το πλαίσιο του ΟΗΕ;

Ο ρόλος της Ε.Ε. – και οι παρατηρητές Ελλάδα/Κύπρος

Η Ευρώπη, όπως όλα δείχνουν, δεν μπαίνει ενιαία. Η Ε.Ε. συμμετέχει με ρόλο παρατηρητή, εκπροσωπούμενη από την επίτροπο Ντουμπράβκα Σουίτσα. Στο ίδιο «μοντέλο» κινούνται και επιμέρους ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα συμμετέχει ως παρατηρητής με εκπρόσωπο τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, επιλογή που «διαβάζεται» ως προσεκτική παρουσία χωρίς πλήρη ένταξη, αλλά με στόχο να υπάρχει εικόνα από πρώτο χέρι για ένα σχήμα που μπορεί να επηρεάσει την περιοχή.

Η Κύπρος συμμετέχει επίσης ως παρατηρητής, με τον υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο να μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον, σε μια συγκυρία όπου η Λευκωσία επιδιώκει να αναδείξει τον ενεργό της ρόλο στην ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης και στον ευρύτερο σχεδιασμό για τα «επόμενα βήματα» στη Γάζα.

Το κρίσιμο ερώτημα

Το νέο όργανο παρουσιάζεται ως «εργαλείο ειρήνης». Όμως, από σήμερα κιόλας θα δοκιμαστεί σε τρία μέτωπα που δεν συγχωρούν ασάφειες: ποιος αποφασίζει, ποιος πληρώνει, ποιος εφαρμόζει. Και κυρίως: αν η Γάζα μπορεί να περάσει από τα μεγάλα πλάνα στην πραγματικότητα, χωρίς να βαλτώσει ξανά στο πιο γνώριμο σημείο της Μέσης Ανατολής, εκεί όπου κάθε υπόσχεση ειρήνης συναντά το επόμενο αδιέξοδο.