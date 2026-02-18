Η Ελλάδα προτίθεται να συμμετέχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα, μάλιστα με στρατιωτικό προσωπικό περίπου 100 – 150 από Μηχανικό – Υγειονομικό, με τροχοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα Μ 1117 και εξοπλισμό κατά την έναρξη της Δεύτερης Φάσης του Ειρηνευτικού Σχεδίου.

Οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία να συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης είναι:

1. Το Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα και όχι μόνο είναι ένα Σχέδιο Προσωπικής Πρωτοβουλίας του Τραμπ και του στενού επιτελείου του, ο οποίος επιθυμεί μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής για την Δύση, όπου Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία συμπεριλαμβάνονται και συμμετέχουν ως δρώντες.

Όσο και εάν ο Τραμπ είναι ιδιόρρυθμος – αυθόρμητος ως χαρακτήρας, η Ρεαλιστική πραγματικότητα μιας νέας τάξης πραγμάτων δεν αλλάζει

-Με την συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ειρήνης θα επεκταθεί η συνεργασία 3 + 1 σε επόμενο επίπεδο μεταξύ Ελλάδας Κυπριακής Δημοκρατίας Ισραήλ + ΗΠΑ.

Εάν πράγματι η χώρα μας θέλει να αναβαθμίσει την συνεργασία αυτή και σε επιχειρησιακό επίπεδο θωρακίζοντας – υποστηρίζοντας ενδιάμεσα γεωγραφικά και την Κυπριακή Δημοκρατία, η συμμετοχή Ελλάδας Κυπριακής Δημοκρατίας επιβάλλεται.

2.Το γεγονός ότι με αυτό τον τρόπο διασφαλίζονται τα ελληνικά συμφέροντα περισσότερο, σε αυτό το συγκεκριμένο timing είναι κάτι το αναμφισβήτητο.

Η Ελλάδα με το Κοινό Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης Ελλάδας Ισραήλ στην Καλαμάτα, μαζί με τα εξοπλιστικά προγράμματα από το Ισραήλ ύψους περίπου 5 δις ευρώ που είναι σε εξέλιξη, θωρακίζεται σε όλα τα επίπεδα.

3. Η μεγάλη επιχειρησιακή ακτίνα 1.000 χιλιομέτρων μεταξύ Ισραήλ Κυπριακής Δημοκρατίας και Κρήτης, δύναται να διακατέχεται από την μεγάλη αεροπορική υπεροχή Ελλάδας Ισραήλ, εν συνόλω 510 μαχητικών αεροσκαφών, που αποτελούν απειλή – αποτροπή για την Τουρκία. Όσο περισσότερο η Τουρκία απειλείται από την κοινή αεροπορική ισχύ Ελλάδας Ισραήλ, τόσο θα διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αποτροπή Ελλάδας Κύπρου

4. Εάν πράγματι ισχύει το ενδεχόμενο Κοινής Ταξιαρχίας Ταχείας Αντίδρασης Ελλάδας Κυπριακής Δημοκρατίας Ισραήλ, σύμφωνα με το Κοινό Σχέδιο Δράσης που έχει υπογραφεί τελευταία, ο ζωτικός χώρος της Ανατολικής Μεσογείου, μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή, θεωρείται απαραίτητη για την επιβίωση, αποτροπή, και τα στρατηγικά συμφέροντα Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας.

5. Αεροναυτικές δραστηριότητες-ασκήσεις σε κρίσιμες περιοχές, όπως η Κυπριακή Δημοκρατία, το σύμπλεγμα των νησιών του Καστελόριζου, η οριοθετημένη περιοχή ΑΟΖ Ελλάδας Αιγύπτου, η ναυτική παρουσία σε λιμάνια, ενεργειακούς κόμβους, αποτελούν κρίσιμα σημεία για την Εθνική Ασφάλεια του Ελληνισμού

6. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία ανήκουν στην Νότιο Ανατολική Μεσόγειο και γεωγραφικά – γεωστρατηγικά έχουν μια μεγάλη διαφορετικότητα συμφερόντων με τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ.

Τα Εθνικά Συμφέροντα της Ελλάδας Κύπρου είναι διαφορετικά από της Γερμανίας, Γαλλίας, Ισπανίας, που έχουν εντελώς διαφορετική ατζέντα στο θέμα όχι μόνο με την Γάζα αλλά ενδεχομένως ακόμα και μερική διαφωνία με τον Τραμπ.

7. Σημείο ιδιαίτερης σημασίας αποτελεί το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία έχουν προσκληθεί επίσημα και από τον ίδιο τον Τραμπ και τον ίδιο τον Νετανιάχου, οι οποίοι είναι εκείνοι που υλοποιούν έμπρακτα την συμφωνία 3 + 1 που υπογράφηκε το 2018 επί προηγούμενης θητείας Τραμπ -Πομπέο.

8. Ο αγωγός φυσικού αερίου Ισραήλ Κυπριακής Δημοκρατίας Ελλάδας σε 2 χρόνια από τώρα θα υλοποιηθεί. Εάν πράγματι η EXXON MOBIL πραγματοποιήσει εντός του 2026 -2027 εξορύξεις Δυτικά της Κρήτης μαζί με το φυσικό αέριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο East Med θα υλοποιηθεί γιατί το Ισραήλ επιθυμεί να στέλνει απευθείας φυσικό αέριο στην ΕΕ και όχι στην Αίγυπτο (Δαμιέτα και Ίντκου) για υγροποίηση.

9. Η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία θα ανήκουν σε ένα επιπλέον Συμβούλιο Ειρήνης, που δίνει επιπλέον εθνική ισχύ ασχέτως εάν θα είναι υπό τον Τραμπ.

Σημασία θα έχει ότι νέο Συμβούλιο Ειρήνης θα υλοποιεί τα συμφέροντα των κρατών που το απαρτίζουν, με ότι αυτό συνεπάγεται για τον Ελληνισμό

Η συνέργεια – σύμπραξη Ελλάδας Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ απαιτεί αμοιβαία εμπιστοσύνη κ αι έμπρακτη υποστήριξη.

