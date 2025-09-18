Ενα αεροπλάνο της Spirit Airlines έλαβε επανειλημμένες προειδοποιήσεις από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να «δώσει προσοχή» και να «στρίψει αλλού», αφού πλησίασε πολύ κοντά στο αεροσκάφος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αυτό πετούσε προς το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου.

«Δώσε Προσοχή, άσε το iPad», ήταν το αυστηρό μήνυμα που δόθηκε στον πιλότο της Spirit καθώς το αεροσκάφος πετούσε 12,8 χιλιόμετρα παράλληλα με το Air Force One, το επίσημο αεροπλάνο του προέδρου των ΗΠΑ, πάνω από τη Νέα Υόρκη.

Τα δύο αεροπλάνα δεν βρέθηκαν ποτέ σε απόσταση που η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) θα χαρακτήριζε ως μη ασφαλή, αλλά ήταν αρκετά κοντά για να σημάνουν συναγερμό οι αξιωματούχοι.

«Η ασφάλεια είναι πάντα η κορυφαία μας προτεραιότητα», δήλωσε εκπρόσωπος της Spirit στο CBS.

Το αεροσκάφος της Spirit πετούσε από τη Φλόριντα στη Μασαχουσέτη. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, τα δύο αεροπλάνα κινούνταν παράλληλα μεταξύ τους σε απόσταση 8 μιλίων και βρίσκονταν σε διαδρομές στις οποίες θα μπορούσαν να συγκλίνουν σε απόσταση 11 μιλίων.

Στις προειδοποιήσεις, που δημοσιεύει το BBC, ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας καλούσε επειγόντως και επανειλημμένα το Spirit Airbus A321 να κρατήσει απόσταση.

«Spirit 1300 στρίψε 20 μοίρες δεξιά», ακούγεται να λέει ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. «Πρόσεξε, Spirit 1300 στρίψε 20 μοίρες δεξιά. Spirit 1300 στρίψε 20 μοίρες δεξιά, τώρα. Spirit 1300 στρίψε 20 μοίρες δεξιά, αμέσως».

Και συνέχισε: «Προσέξτε. Κυκλοφορία από την αριστερή σας πτέρυγα στα έξι – ή οκτώ μίλια, 747. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να δείτε ποιος είναι. … Προσέξτε το – είναι λευκό και μπλε (σ.σ.» – το λευκό και το μπλε είναι μια αναφορά στα εξωτερικά χρώματα του αεροσκάφους του Αμερικανού προέδρου).

