Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη Βρετανία, έπειτα από την προβολή εικόνων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δίπλα στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, επάνω σε πύργο του βασιλικού Κάστρου του Γουίνδσορ.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες πριν την άφιξη του Τραμπ στη χώρα, όπου σήμερα τον υποδέχτηκε επισήμως ο βασιλιάς Κάρολος.

Διαδηλωτές είχαν ξεδιπλώσει γιγαντιαίο πανό κοντά στο Κάστρο, με φωτογραφία του Τραμπ μαζί με τον Έπσταϊν. Αργότερα, προχώρησαν στην προβολή πολλών εικόνων των δύο ανδρών στον εξωτερικό τοίχο, αλλά και του περιβόητου «γενέθλιου γράμματος» που φέρεται να είχε στείλει ο Τραμπ στον Έπσταϊν πριν από δύο δεκαετίες.

Στις προβολές περιλαμβάνονταν επίσης αποσπάσματα από αστυνομικές εκθέσεις, ειδησεογραφικά κλιπ και φωτογραφίες θυμάτων του Έπσταϊν.

Projections of US President Donald Trump, Britain's Prince Andrew and convicted sex offender Jeffrey Epstein were put on display against the walls of Windsor Castle while Trump was in Britain for a state visit https://t.co/3AvNkXgoa2 pic.twitter.com/U7ebMy7uAx — Reuters (@Reuters) September 17, 2025

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τέσσερις ενήλικες συνελήφθησαν με την κατηγορία της «κακόβουλης επικοινωνίας», χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «μη εξουσιοδοτημένη προβολή» και «δημόσιο σόου». Οι τέσσερις κρατούνται ακόμη.