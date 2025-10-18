Χωρίς δεσμεύσεις για τους αμερικανικούς πυραύλους Tomahawk και με πιέσεις για τερματισμό του πολέμου με βάση τη γραμμή του μετώπου όπως είναι σήμερα έφυγε από τον Λευκό Οίκο ο ουκρανός πρόδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Ουκρανός ομόλογός του φέρονται να διαφώνησαν σε κάποια ζητήματα, σε μια συζήτηση που χαρακτηρίστηκε από αρκετούς ανθρώπους που είναι εξοικειωμένοι με τη συνάντηση όπως αναφέρεται από το CNN ως τεταμένη, ειλικρινής και, κατά διαστήματα, «άβολη».

Ο Τραμπ κατέστησε σαφές στον Ζελένσκι σε μια «άμεση και ειλικρινή» συζήτηση ότι — προς το παρόν — ο Ουκρανός ηγέτης δεν θα λάβει τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk που μπορούν να φτάσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία, τους οποίους επιτακτικά ζητούσε το Κίεβο.

Ένας αξιωματούχος είπε ότι ο Τραμπ είχε την εντύπωση ότι η Ουκρανία επιδιώκει να κλιμακώσει και να παρατείνει τη σύγκρουση και ανησυχεί για πιθανές απώλειες κατά τη διάρκεια του επικείμενου σκληρού χειμώνα.

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο Τραμπ άσκησε πίεση για κατάπαυση του πυρός με βάση την τρέχουσα γραμμή του μετώπου και ζήτησε να σταματήσει το αιματοκύλισμα.

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είπε σε όσους τον περιβάλλουν ότι αυτό οφειλόταν στις «πραγματικότητες της σύγκρουσης», υποστηρίζοντας ότι υπήρχε υπερβολική καταστροφή και πάρα πολλά θύματα.

Στο θέμα των πυραύλων Tomahawk, το Κίεβο αξιώνει εδώ και εβδομάδες την παράδοση μεγάλης εμβέλειας, ικανών να χρησιμοποιηθούν σε επιθέσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος – και είχε αναδείξει το ζήτημα ως βασικό στην ατζέντα της επίσκεψης Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι το ζήτημα συζητήθηκε κατά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, αλλά οι δύο ηγέτες αποφάσισαν να μη μιλήσουν για αυτό επειδή «οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν κλιμάκωση».

Την προηγούμενη ημέρα, ο Τραμπ είχε μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την οποία συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στη Βουδαπέστη.

«Η Ρωσία φοβάται τους Tomahawk, φοβάται πραγματικά, επειδή είναι ισχυρά όπλα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου. Ερωτηθείς εάν ήλπιζε πως θα λάβει το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα, απάντησε: «Είμαι ρεαλιστής».

Ο ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος χαρακτήρισε «παραγωγική» την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι «βασίζεται στον Τραμπ προκειμένου να ασκήσει πίεση στον Πούτιν». Ζήτησε για άλλη μια φορά «εγγυήσεις ασφαλείας» για τη χώρα του και εμφανίστηκε «ανοικτός» σε ενδεχόμενη τριμερή σύνοδο κορυφής με Τραμπ και Πούτιν προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

The meeting with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine was very interesting, and cordial, but I told him, as I likewise strongly suggested to President Putin, that it is time to stop the killing, and make a DEAL! Enough blood has been shed, with property lines being defined by… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 17, 2025

Σύμφωνα με πηγή από την ουκρανική αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον, ο Ζελένσκι παρουσίασε στον Τραμπ «χάρτες» με πιθανούς στόχους που θα μπορούσαν να πληγούν στο έδαφος της Ρωσίας. Στους χάρτες αυτούς επισημάνθηκαν «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί» ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο, εξήγησε αυτή η πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με ευρωπαίους ηγέτες, τους οποίους ενημέρωσε σχετικά με τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Speaking from the White House alongside Ukrainian President Volodymyr Zelensky, President Donald J. Trump states: “It’s an honor to be here with a very strong leader, a man who’s been through a lot, a man who I have gotten to know very well and we’ve gotten along really very… pic.twitter.com/heWZ211G9M — OSINTdefender (@sentdefender) October 17, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε επίσης στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «ήρθε η ώρα» να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ στην πλατφόρμα Truth Social.

«H συνάντηση με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και εγκάρδια, αλλά του είπα, όπως τόνισα στον πρόεδρο (της Ρωσίας) Πούτιν, ότι ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι σκοτωμοί και να βρεθεί μια συμφωνία», έγραψε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές θα πρέπει «να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται».

